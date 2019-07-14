هزة ارضية تضرب مدينة عراقية حدودية

ضربت هزة خفيفة يوم السبت جنوب شرق قضاء مندلي في الحدود مع إيران.

ورصدت المراصد الزلزالية العراقية هزة بقوة 2.9 جنوب شرق مندلي في محافظة ديالى 15كم ظهر اليوم 13/7 في الساعة 1:30:11، ولم يثبت الشعور بها لحد الان.