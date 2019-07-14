هل العراق مستثنى من عقوبات استيراد الغاز والكهرباء من ايران ؟ متحدث وزارة الكهرباء يوضح

أكدت وزارة الكهرباء العراقية ، اليوم الجمعة ، استثناء العراق من العقوبات الامريكية على ايران بشأن استيراده للطاقة الكهربائية والغاز منها ، فيما اشارت الى انها تعمل وبالتعاون مع وزارة النفط العراقية على بدائل في حال توقف استيراد الكهرباء والغاز من ايران.

وقال المتحدث باسم الوزارة مصعب المدرس ان “العراق مستثنى من العقوبات الامريكية بشأن استيراده للطاقة الكهربائية والغاز من ايران ” ، مبيناً بان “وزارة الكهرباء تستورد من ايران طاقة كهربائية بمقدار 1200 ميكاواط بالاضافة الى 28 مليون متر مكعب من الغاز يومياً”.

واشار المدرس، الى ان “وزارة الكهرباء تعمل وبالتعاون مع وزارة النفط العراقية على ايجاد بدائل في حال توقف استيراد الكهرباء والغاز من ايران”، لافتاً الى ان “عقود الاستيراد من ايران توقع بشكل سنوي وحينما نصل الى الاكتفاء الذاتي فان العراق لن يعود بحاجة للاستيراد من الخارج”.

وأعادت واشنطن فرض عقوبات على قطاع الطاقة الإيراني في توفمبر/ تشرين الثاني بعد انسحابها من الاتفاق النووي مع طهران.