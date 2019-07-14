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هل نوري المالكي مصاب بمرض الزهايمر ؟!..

بقلم مهدي قاسم

أثار تصريح نوري المالكي في مؤتمر حزب الدعوة و مفاده
:ـــ (
حزب الدعوة نجح في قيادة العراق. ولولا حزب الدعوة لما كان هناك شيء اسمه العراق)
قد أثار موجة واسعة من ضحك و سخرية وهزء و طرافة ، ولكن ربما أثار عند بعض آخر نوبة من بكاء حار على العراق الذي كان عبارة على شكل دولة أسوة بدول أخرى ، دولة مهابة (بالرغم من أن ديكتاتورا أرعن و دمويا كان يقودها و كذلك حزبا من الفاشيين ) غير أنه كان فيها شيء
من أمن و أمان بالنسبة لمن لا يعرض النظام ، ولكن قبل كل ذلك ، كانت ثمة خدمات ــ و أن لم تكن عصرية وممتازة ــ ولكنها كانت متوفرة و مستدامة على طوال اليوم و السنين ، ولكن قبل أي شيء أيضا ، كانت فيها مصانع و معامل و شركات شغّالة و منتجة و زراعة جيدة ، تستطيع
أن توّفر الاحتياجات الأساسية والضرورية للمواطن وبأسعار معقولة ، هكذا كان العراق في حقيقة الأمر ، و بغض النظر عن موقفنا الرافض للنظام السابق وإدانة جرائمه و حروبه ،أي فقد كان العراق عبارة عن دولة كأية دولة أخرى من دول العالم الثالث ، ولكن عندما جاءت خراتيت
الصدفة الرعناء و تناوبوا على حكم العراق بعد سقوط النظام السابق بدأ العراق بالتفكك والانهيار بتواز وفقدان السيادة المطلقة وبداية الهيمنة الإيرانية الكاسحة ، مع تدهور متصاعد للأوضاع الأمنية ــ التي بلا شك كانت تقف وراءها أيد بعثية بكل تأكيد مع مساومة و تواطؤ
من الأحزاب ” الشيعية ” من أجل توزيع المناصب والمغانم ــ و تعطيل المصانع و المعامل والشركات المنتجة أو بيعها بأسعار بخسة بهدف إفساح المجال لبضائع أجنبية شتى و أغراق الأسواق العراقية بها حتى التخمة ، لكي يحصل بعض الأحزاب و الساسة والمسؤولون على عمولات و أرباح
أو ، بكل بساطة ، على رشاوى دائمة ، فكل هذه الأمور و التطورات الدراماتيكية حدثت بتصاعد أكبر و أسرع بين عهديك الكارثيين ، فضلا عن سقوط عدة محافظات تحت سيطرة حفنة من شذاذ أفاق ومحششين و أرباب سوابق ، وما نتج عنها من سقوط أعداد كبيرة من ضحايا ودمار هائل وواسع
، هذا دون ذكر مجزرة سبايكر و الصقلاوية و بادوش التاريخية الرهيبة ، وسبي الأيزديين و الأيزديات وقتل آلافا منهم و سرقة و إهدار أكثير من ثمانمائة مليار دولار من المال العام بين السرقة و اختلاس عبرآلأف من مشاريع وهمية أو ما تسمى ب” متلكئة “: !!….

و بعد كل هذا تأتي لتصرح بكل صلافة أو بلادة بأن ((حزب
الدعوة نجح في قيادة العراق. ولولا حزب الدعوة لما كان هناك شيء اسمه العراق ــ عن مواقع و صحف عديدة ) !!!

أم أنك مصاب بمرض الزهايمر ؟!..

و إذا كان الأمر كذلك ، فشكرا لله لأنه عاقبك قبل أن تُطالك يد العدالة الأرضية على
جرائمك السياسية الكثيرة بحق العراق شعبا و ارضا .

((حزب
الدعوة نجح في قيادة العراق. ولولا حزب الدعوة لما كان هناك شيء اسمه العراق) !!!

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