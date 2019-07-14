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وزارة الهجرة تقدم قرابة 57 الف حصة من المساعدات الاغاثية للنازحين في مخيمات محافظتي نينوى وصلاح الدين

قدمت وزارة الهجرة والمهجرين خلال اليومين الماضيين (56.526) الف حصة من المساعدات الاغاثية للعوائل النازحة القاطنة في المخيمات التابعة الى محافظتي نينوى وصلاح الدين .

واوضح مدير عام دائرة شؤون الفروع في الوزارة علي عباس جهاكير ان ” فرق عمل الوزارة وزعت (41.964) الف حصة من المساعدات الاغاثية بين الاسر النازحة في مخيمات الجدعة والمدرج جنوبي الموصل ، فيما وزعت ( 3.210) الاف حصة من المساعدات الاغاثية للنازحين في مخيمات الخازر وحسن شام شرقي الموصل، و (6) آلاف حصة للنازحين في مخيم جبل سنجار غربي الموصل ، وكانت حصة النازحين في مخيمات الكرامة وتل كصيبة وبساتين الشيوخ التابعة الى محافظة صلاح الدين (5.352) الف حصة اغاثية .

وبين جهاكير ان المساعدات تضمنت ( سلات غذائية وسلات صحية واخرى مطبخية وملابس ومبردات وافرشة ارضية ) ، مؤكدا ان وزارة الهجرة والمهجرين وفرق الاغاثة في المحافظات لاتزال مستمرة في تقديم المساعدات الانسانية والعينية للعوائل النازحة .

قسم الاعلام

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