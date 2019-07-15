اختفاء فتاة قاصر مسيحية بمحافظة المنيا فى ظروف غامضة

العدل والتنمية تطالب النائب العام بفتح تحقيق فى اختفاء فتاة مسيحية بالمنيا وتفريغ الكاميرات بعد تكرار حالات اختفاء القاصرات

بيان صحفى

تغيبت فريال ميلاد فانوس 15 عام قاصر من محافظة المنيا مركز ملوى فى ظروف غامضة وهى طالبة بالصف الثالث الاعدادى وحسب المعطيات التى حصلت عليها منظمة العدل والتنمية فان الفتاة المسيحية خرجت من المنزل الكائن خلف مساكن حكومية تقع بخلف مستشفى ملوى العام وذلك يوم الجمعة 12 يوليو ولم تعد للمنزل

وبحسب الكاميرات التى نجح ذويها فى تفريغ البعض منها فان الفتاة تم رصد اخر ظهور لها بشارع 5 بعد انتهاءها من حضور قداس بكنيسة القديسين بملوى الجمعة المناضية واختفت بعد ذلك لتنقطع كافة الاتصالات عنها

تحرر محضر بالواقعة ببندر شرطة ملوى برقم 2015 لسنة 2019 احوال باختفاء فريال الميلاد وتكثف اجهزة الامن جهودها لاعادة الفتاة

وطالب رئيس منظمة العدل والتنمية نادى عاطف المستشار النائب العام نبيل صادق بفتح تحقيق بالواقعة وتفريغ كافة الكاميرات بالشوارع الموجودة بمحيط كنيسة القديسين بالمنيا والكاميرات بمحيط محطة القطارات بملوى والشوارع وكذا الكاميرات الاهلية بالمحلات التجارية والشوارع

ودعا المتحدث الرسمى للمنظمة زيدان القنائى السلطات المصرية واجهزة الامن بالمنيا بتكثيف الجهود وتشكيل لجنة امنية مكبرة للعثور على الفتاة المختفية خاصة بعد تكرار حالات اختفاء الفتيات القاصرات من المسيحيات فى نطاق محافظة المنيا ومراكزها والقرى التابعة لها منذ سنوات وتحديدا ملوى