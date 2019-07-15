اربيل تستعد للتوامة مع احدى اهم عواصم العالم

تستعد اربيل عاصمة اقليم كوردستان توقيع مذكرة تفاهم بعدة مجالات مع باريس العاصمة الفرنسية.

وقال محافظ اربيل نوزاد هادي في مؤتمر صحفي، ان اليوم تمر الذكرى 230 لليوم الوطني الفرنسي ويشارك وفد من اقليم كوردستان في مراسم الاحتفال، لافتا الى ان اربيل وباريس سيوقعان غدا الاثنين، مذكرة تفاهم بين الجانبين.

واضاف هادي انه وفقا لمضمون المذكرة التي سيوقعها مع مع رئيس بلدية باريس ان هيدالغو ستتم توأمة العاصمتين، مبينا انه من الان فصاعدا سيكون الجانبان متعاونين ومتناسقين في المجالات الاقتصادية والثقافية والبيئية.

واشار هادي الى انه بناء على مقترح من رئيس بلدية باريس في مؤتمر المنظمة الدولية للمدن الفرانكوفونية الذي عقد في العاصمة الرواندية كيغالي، تمت تسمية اربيل عضوا في هذه المنظمة.