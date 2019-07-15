اقتراب اتلتيكو من ضم خاميس

اقترب صانع اللعب الكولومبي خاميس رودريغيز من الانتقال إلى أتلتيكو مدريد الإسباني قادما من جاره اللدود ريال مدريد.

ويرغب رودريغيز في مواصلة العيش في مدريد، لكن بما أنه خرج من حسابات الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب الريال، فإنه وجه أنظاره صوب أتلتيكو، بحسب صحيفة “ماركا” أمس.

وقضى رودريغيز الموسمين الماضيين معارا لفريق بايرن ميونيخ الألماني. ويأتي هذا في الوقت الذي يسعى نابولي الإيطالي أيضا لتعزيز صفوفه بصانع اللعب الكولومبي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكشفت صحيفة “آس” الإسبانية الأسبوع الماضي أن نابولي يعتمد على ثلاثة عوامل لإنجاح صفقة ضم رودريغيز: رغبة اللاعب في اللعب تحت قيادة كارلو أنشيلوني، مدرب نابولي، وحاجة ريال مدريد لبيع النجم الكولومبي، إضافة إلى رفض الريال العرض المقدم من جاره أتلتيكو للحصول على خدمات اللاعب.

ولذلك تثق إدارة نابولي بأن نظيرتها في ريال مدريد، برئاسة فلورينتينو بيريز، ستوافق على عرضها لضم رودريغيز عاجلا أو آجلا، كون النادي الإسباني لا يرغب في خسارة ثمن اللاعب البالغ 42 مليون يورو عند انتهاء تعاقده في 2020.