الحلقة 21 ردا على البعثي الوهابي الكذاب المهدي حقيقة وداعية سلام

نعيم الهاشمي الخفاجي

يقول البعثي الطائفي علي الكاش في صفحة 654 من أين استسقى الفرس أسطورة المهدي؟ وما هو سر اختفائه بعد أن

انتهى حكم العباسيين الذين يخشاهم أشد الخشية ويرتعب منهم؟ لماذا فضل أن يتشبه بالجرذ ليعيش في حفرة في باطن الارض، لماذا لم يخرج من سردابه في حكم أعوانه من البويهيين والعبيديين والصفويين الذين يقدسونه أكثر من جده محمد ص نفسه؟

فكرة المهدي فارسية مأخوذة من الديانات الأخرى وهي نفس الفكرة تتكرر في الأديان السماوية والوضعية فمنقذ

اليهود ايليا والمسيحية السيد المسيح ومنفذ الأيزيدية خضر الياس والمندنائية سيتيل ومنفذ الهندوس كريشنا وكالكي ومنقذ البوذين بوذا مايتريا يقول إشكالية اسم القائم من المسيحية

في صفحة 959 إشكالية الولادة بعضهم من قال ولد وبعضهم قال إن الإمام عقيم إشكالية فقدان المهدي بعد ولادته

إشكالية ام المهدي رواية العبدة نرجس ورواية من الحواري اسمها مليكه

يقول في صفحة 663 إشكالية السرداب ودخوله، إشكالية مكان ظهوره بعضهم قال مكه وأخرى دمشق وأخرى الكوفة وأخرى

طيبة وأخرى جبل رضوة ، إشكالية صورته قالوا سيظهر بعمر ثلاثين سنة و٣٢سنة و٥١ سنة و١٢٠ سنة

يقول في صفحة 668 إشكالية شخصية المهدي هناك من ادعى أنه المهدي، هناك من لم يدع بأنه المهدي لكن الناس نسبوا

إليه العودة، وهناك من اعتقد أنه المهدي وأشاع الفكرة بين اتباعه، يقول عبدالله بن سبأ هو أول من قال علي لم يمت ويعود مرة ثانية؟؟؟؟؟ نفس كلام عمر قال محمد لم يمت هههههههه

إشكالية العودة آخر الزمان

يقول في صفحة 671 للتوحد شخصية في العالم فيها من التناقضات والأكاذيب كشخصية المهدي

المهدي في مواصفات العصر شخصية إرهابية تؤمن بالإبادة الجماعية صفحة ٦٧٤

المهدي يخرج عاري ويقتل ويذبح

المهدي وهرتزل صفحة ،٦٨٥

المهدي والبنتاغون صفحة ٦٨٨ وزير الدفاع الأمريكي السابق دونالد رامسفيلد الإنجيل لخدمة الغزو

المهدي في الأمم المتحدة الرئيس الإيراني أحمدي نجاد ذكر المهدي صفحة ٦٩٣

اقول ان أسلوب هذا البعثي الوهابي الكذاب يكشف أسلوبه الشيطاني تبنى كل آراء مشايخة الوهابيين في الهجوم

على الشيعة ولم يأتي بجديد إنما أعاد طرح الشبهات التي اطلقوها سابقا على الشيعة وكرر نفس الشبهات في أسلوب لا يقل نتانة عن سابقيه وعندما وصل لقضية الإمام المهدي، حاول خداع القراء من خلال ادعائه أنه شخص علماني لذلك تطرق أن قضية المهدي موجودة في الأديان السابقة

لكي يتهم الفرس أنهم هم من أوجدوا قضية المهدي، الفرس كانوا سنة وكل أئمة المذاهب السنية الأربعة مالك وأحمد وأبو حنيفة والشافعي هم من الأعاجم و الموالي والموالي تعني الأشخاص الذين اشتروهم العرب كعبيد ونحن جميعا عبيد لله سبحانه وتعالى، الإسلام جاء للبشرية قبل

أكثر من 1440 عام والفرس تشيعوا قبل خمسمائة عام فكيف الفرس عملوا هذه الاسطورة، كلام هذا البعثي الوهابي لاقيمة له أمام الدلائل والحقائق، المهدي يحقق حلم انبياء الله كلهم، بدولته تكون الشرائع السماوية قد وصلت لجميع البشرية دون استثناء، لابأس أن نبدأ كلامنا من

خلال الإشارة التوراة والإنجيل وغيرهما من الأحاديث التي قالها أنبياء الله قبل محمد ص ، هناك ترابط ما بين جميع الديانات السماوية وقضية دولة المهدي وهذه ليست منقصة وإنما دليل قطعي بصحة عقيدة وديانة الإسلام وصحة قضية المهدي، عندما نجد نصوص نورانية وانجيلية حول

الرسول محمد ص والمهدي هذا يزيدنا يقينا وايمانا بصحة معتقداتنا، لنبدء على بركة الله من مائكرته الكتب السماوية.

اليكم بحث كتبناه حول قضية المهدي قبل ثلاثة سنوات

علينا ان نعترف ان هناك حالة تخبط تعيشها المجتمعات الإسلامية بسبب التخبطات والقتل والذبح ناشئ بسبب فراغ

و انحرافات عقائدية واضحة لكل متابع لما يجري وجرى على الساحة العربية والإسلامية، هناك أقوال يتحدث بها المسلمون والمسيحيون حول الإمام الغائب والمسيح الغائب عليهم السلام وعجل الله فرجهم الشريف لخدمة البشرية التي عانت من الظلم الشديد والقتل، قبل ولادة سيدنا المسيح

عليه السلام جاء مجموعة من كبار علماء المجوس من المنجمين إلى زيارة القدس الحالية لأن حساباتهم الفلكية وبشارات كتبهم تقول ان هناك منقذ سوف يولد في القدس واجتمع وفد علماء المجوس مع ملك اليهود وأبلغه أننا رأينا نجمه في المشرق فجئنا لندخل في طاعته، ملك اليهود تشاؤم

وجمع الكهنة وسألهم هل لديكم أحاديث حول ولادة المسيح قالوا له في كتبنا اقوال تقول ان عيسى المسيح ع يولد في بيت لحم، هنا يؤكد أن المنجمين المجوس لديهم علم ومعرفة بولادة عيسى المسيح ع من خلال البشارات والإشارات وهذا دليل على التنبؤ بالمستقبل، هناك تشابه ما بين

ولادة عيسى المسيح ع وما بين ولادة الامام محمد المهدي عجل الله فرجه السلطات الحاكمة كانت تراقب وخائفة من ولادة المسيح وولادة محمد المهدي، واشير الى ان القوات الجيش العباسي فتشت بيت الإمام الحسن العسكري ع مرات عديدة للبحث عن المولود محمد المهدي بحياة الإمام

الحسن العسكري وبيوم وفاته، هناك عامل مشترك يجمع المسيح والمهدي وهو اخفاء الولادة وهذا لم يأتي من باب المصادفة وانما ورائه حكمة الهية، هناك عامل مشترك عيسى المسيح ع نطق بولادته وكذلك الامام المهدي عج نطق وحسب قول والدته حيث اخبرت ان المولود تحدث معها، المسيح

اليوم الواحد من حياته يعادل شهرين عمره 7 اشهر وارسلته والدته مريم الى مدرسة وقام عيسى المسيح لتصحيح لمعلمه؟ فكرة المهدي آمنت بها كل الديانات السماوية والغير سماوية والعجيب أننا نجد السيد عيسى المسيح ع هو احد اعمدة حكومة الامام المهدي عج وناصره ومقوية حكمه

الرئيسي لان نزول المسيح للأرض والصلاة خلف المهدي يجلب العالم العربي لمناصرة الامام المهدي، عيسى المسيح غاب من الأرض ورفع إلى السماء بقدرة الله والناس اختلفت حول غياب المسيح والى يومنا مختلفون ناس يقولون صلب والمسلمين يقولون عن الله سبحانه وتعالى وقول الله

هو الحق انه رفع الى السماء وما قتلوه ولكن شبه لهم، وشاءت القدرة الربانية أن الله سبحانه وتعالى جعل المحرض على قتل المسيح يشبه عيسى المسيح وقام اليهود بقتل صديقهم وهو يصرخ ويقسم لهم انه صديقهم وليس عيسى المسيح لكن تم قتله، وردت روايات حول معركة هرمجدون تدور

بين عسكريين عسكر الرحمن وعسكر الشيطان ومعهم أمريكا الاعور الدجال التي ترى ارهاب الوهابية الدواعش السفيانين وتصفهم في الاعتدال؟اشد اعداء المهدي هم إمارة الحجاز بني سعود الوهابية النواصب، ما نعيشه اليوم على أرض الواقع هي بلا شك الفترة الزمنية القصيرة التي تسبق

إعلان دولة الإمام المهدي، نعيش نعيش فترة الممهدون للإمام المهدي ودولة الإمام المهدي هي حلم كل أنبياء الله سبحانه وتعالى، فقد ذكر مسلم في صحيحه وأحمد في مسنده عن جابر بن عبدالله الأنصاري حديث عن رسول الله محمد ص يوشك أهل العراق ألا يجبى إليهم قفيز ولا درهم،

قلنا من أين ذلك قال من العجم، العجم كل شخص غير عربي وحدث حصار العراق بفترة حكم صدام المقبور، وايضا قال رسول الله ص بنفس الحديث يوشك أهل الشام ألا يجبى إليهم دينار ولا مدى، قلنا من أين ذلك، قال من الروم ولننظر إلى ما يحدث الآن من حصار للشعب السوري من قبل أمريكا

والعالم الغربي والعربي.هل يحق لنا أن نحتج بالتوراة؟ لربما الكثير من المسلمين يقولون وما علاقتنا في التوراة والإنجيل، أقول ذكر البخاري في صحيحه بسنده عن عبدالله بن عمر أن اليهود جاؤوا إلى النبي برجل وامرأة زنيا، فقال كيف تفعلون بمن زنى منكم؟ قالوا نحوهما (1)

ونضربهم فقال لا تجدون في التوراة الرجم، فقالوا لا نجد فيها شيئا، فقال لهم عبدالله بن سلام كذبتم فأتوا بالتوراة فأتوها إن كنتم صادقين فوضع كفه على آية الرجم فقال ما هذه؟ فلما رأوا ذلك قالوا آية الرجم، فأمر بهما فرجما قريبا من مكان الجنائز فرأيت صاحبها ينحني

عليها (2) يقيها الحجارة (3)، توضيح نحوهما أي نسكب عليها الماء الساخن الحار ، ينحني أي يحني ظهره، يقيها الحجارة يحميها من الأحجار، المصدر صحيح البخاري جزء 6 ص 46 صحيح مسلم جزء 3 ص 132.بما أن علماء السنة وجمهورهم يقولون بصحة كل أحاديث البخاري و يقولون بكفر

من لا يؤمن بصحة كل أحاديث البخاري فهنا بات تطبيق السنة التي فعلها النبي وحكم على الزاني والزانية من اليهود وفق التوراة التي يؤمن بها اليهود، فمن حقنا أن نبحث بالتوراة و الإنجيل والعهد القديم والعهد الحديث في تقفي كل آثار ولادة عيسى المسيح ع ونبوة محمد ص ودولة

محمد المهدي عج للبشرية وتحقيق حلم جميع الأنبياء في إقامة دولة العدل وإبلاغ البشرية في اكملها ان هناك خالق وهو الله سبحانه وتعالى وهذه شريعته وعلى جميع الخلق الإيمان بهذه الحقيقة، واليكم البشارة التالية جاء الله من سيناء واشرق لهم من سعير وتلألأ من فاران وأتى

من ربوات القدس، وعن يمينه نار شريعة لهم المصدر التثنية إصحاح 23 حديث 2، مجيئه من سيناء إعطاؤه التوراة إلى موسى ع واشراقه في سعير إعطاؤه الإنجيل إلى نبي الله عيسى ع، وتلألأ من فاران انزل الله القران في جبال مكة .وأما إسماعيل سمعت لك فيه، ها انا اباركه، واثمره،

وأكثره جدا، فيلد 12 عشر ولدا واجعله امة كبيرة ، سفر التكوين 17:2 النبؤة الفارقليط في إنجيل يوحنا 14:16/14:26:1:16 الفارقليط تعني أحمد.بشارة تقول التوراة تفيض بالعدل للمساكين ويحكم بالإنصاف لبائسي الأرض المصدر اشعياء 4/11.يقول الرسول محمد ص يملاها عدلا مثلما

ملئت ظلما وجورا ، بلا شك مهمة المخلص إقامة العدل والمساواة والإنسانية.وتقول التوراة فإذا هم بالعجلة يأتون سريعا اشعياء 26/5 يقول الرسول محمد ص فأتوه ولو حبوا على الثلج .تقول التوراة ويل للمبكرين يتبعون المسكر، للمتأخرين من العتمة تلهبهم الخمرة المصدر إشعياء

11/5 يقول النبي محمد ص يبطل بدولته الزنا وشرب الخمر والرياء ويقبل الناس على العبادات.تقول التوراة فاذا نظر إلى الأرض فهو ذا ظلام الضيق إشعياء 30/5يقول الرسول محمد ص ينزل في امتي في اخر الزمان بلاء شديد من سلاطينهم لم يسمع ببلاء اشد منه حتى تضيق عليهم الارض.تقول

التوراة واجعل صبيانا رؤساء لهم، واطفالا تتسلط عليهم، اشعياء4/3 الامام علي ع قال وذلك اذا امرت الصبيان .تقول التوراة ويل للشرير شر، لان مجازاة يديه تعمل به، ونساء يتسلطن عليه اشعياء 12/11/3يقول الرسول محمد ص اذا كانت امرؤكم شراركم، واموركم الى نسائكم.سفر التكوين

10/49لايزال القضيب من يهوذا، وينزع من بين رجليه، حتى ياتي الذي هو اهله، وهو يكون انتظار الامم، هناك الكثير من اليهود اسلموا وقالوا هذا النص به اشارة واضحة لنبوة الرسول محمد ص ولدولة الامام المهدي عج .حديث قصة طريفة وقعت باليمن عام 1172 هجري شخص اسمه موسى بن

ميمون يهودي يمني ادعى انه رسول المسيح يمهد لعودة المسيح للارض فتم اخذه للحاكم فقال له ماهي ايتك حتى نصدق بك؟ قال للحاكم اقطع راسي وانا اعود للحياة مرة ثانية، فقال لهم الحاكم هذه افضل طريقة ان كان صادق صدقناه وتم ذبحه فهلك ومات.في عام 2012 عثر على إنجيل في

تركيا مكتوب باللغة الآرامية وهي لغة ابناء سومر في جنوب العراق عن نبي الله عيسى ع فيه اسم النبي محمد ص من سلالة إسماعيل أبي العرب وزير الثقافة التركي أرطغول غوناي عقد مؤتمر صحفي وأعلن عن العثور على هذه النسخة من الإنجيل وكان بابا الفاتيكان طلب هذه النسخة القديمة

من الإنجيل وقال الوزير التركي أن سعر نسخة الإنجيل وصلت إلى 22 مليون دولار.هناك نصوص مروية عن نبي الله سليمان ع الصديقون يرثون الأرض إلى الأبد المصدر كتاب المزامير مزمور رقم 73.يقيم إله السموات مملكة لن تنقرض ابدا وملكها لا يترك لشعب آخر وتسحق وتفنى كل هذه

الممالك وهي تثبت الى الابد، ثم يقول طوبى لمن انتظر المصدر الإصحاح الثاني كتاب أحجار، ايضا هناك نص آخر، قال رب الجنود هي مرة بعد قليل أزلزل السماوات والأرض والبحر واليابسة وازلزل كل الأمم وتأتي بعدها كل الأمم تملأ هذا البيت، المصدر كتاب أحجار الإصحاح الثاني.ايضا

هناك نص موجود في إنجيل متى يعترف بعودة نبي الله عيسى ع إلى الأرض حيث ورد النص التالي، إن يسوع هذا الذي ارتفع إلى السماء سيأتي اليكم يوما كما رأيتموه منطلقا الى السماء، المصدر كتاب اعمال الرسل، العهد الجديد، الإصحاح الأول.أيضا ورد نص عن عيسى ع يقول وان مضيت

واعددت لكم محانا آتي ايضا، المصدر انجيل يوحنا الاصحاح الرابع عشر.حديث عن عيسى ع يبشر بمجيء صاحب الشريعة محمد صبعد قليل جدا سياتي الاتي ولايبطىء، المصدر الاصحاح العاشر من الرسالة الموجهة للعبرانيين، يسوع قال عن قليل وهل يعقل مضت 2016 ولم يأتي صاحب الشريعة؟

صاحب الشريعة جاء وهو محمد ص مباهلة نصارى نجران وزعيمهم كعب الأحبار عندما رأى رسول الله ص بأهل وفد نصارى نجران ليس بقومه وانما اخذ فاطمة وعلي والحسن والحسين ع، هنا كعب الأحبار صاح بأعلى صوته يا معاشر النصارى أن دعا هؤلاء فقد فلم يبقى نصراني واحد، وقال قولته

انظروا محمد لم يباهل بقومه وإنما اختار مجموعة مخصوصة كما وردت مواصفاتهم في كتبنا فقال إلى الرسول محمد ص يا أبا القاسم لا حاجة للمباهلة؟ قال له النبي محمد ص أسلم، عاد إلى نجران ومن ثم جاء إلى المدينة كعب الأحبار معلنا إسلامه، المجوس أيضا ينتظرون منقذ للبشرية

اسمه بهرام والذي لا يختلف عن الامام المهدي عجل الله فرجه.الهندوس يعتقدون بعودة رجل صالح اسمه ذو الكفل ينقذ البشرية من الظلم والاستبداد نعود لبداية خلق الخليقة الله سبحانه وتعالى علم آدم الأسماء كلها، رب العالمين عرض مجموعة من الأسماء على الملائكة وقال لهم

أنبئوني بأسماء هؤلاء، رد الملائكة قالوا للخالق انا لا نعلم إلا ما علمتنا، هنا رب العالمين قال إلى خليفته في الأرض آدم انبئهم باسمائهم فأنبئكم في أسمائهم، حسب تفسير أئمة آل البيت ع ان الاسماء هم محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين، علماء الآثار الروس اكتشفوا قطعة

خشبية مكتوبة باللغات القديمة وبعد الفحص تبين ان الاسماء هي(محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين) لذلك الله سبحانه وتعالى أنبأ كل أنبيائه ورسله أن النبي الخاتم هو محمد ص وان ذرية النبي الخاتم من ابنته الوحيدة فاطمة الزهراء ع وان الخليفة ابن عمه وزوج ابنته الامام

علي ع وان الخلفاء بعد الإمام علي 11 أبنائه الحسن والحسين وتسع أئمة من ذرية الإمام الحسين عليه السلام، آدم ع أختار الدفن في النجف وحسب كتب التاريخ نبي الله نوح ع عندما حدث الطوفان استخرج جسد ادم وحمله في سفينته وبعد انتهاء الطوفان قام نبي الله نوح ع في دفن

آدم في النجف والتي كانت ساحل بحر عظيم يتصل بالاردن بالبحر الميت ولا زالت آثار مياه البحر عالقة في بحر النجف الى يومنا هذا، أيضا عندما توفي نوح ع دفن بجوار آدم أبو البشرية وعندما استشهد الامام علي ع أوصى الإمام علي ع الحسن والحسين عليهم السلام ضعوا جسدي على

الجمل وهو يسير بكم الى ارض، وفعلا الناقة سارت من الكوفة الى ان وصلت الى موضع ضريح الامام علي ع وناخت وعند ازالة الرمل وجدوا صخرتين الصخرة الاولى مكتوب عليها قبر ادم ع والقبر الثاني مكتوب عليه نبي الله نوح ع ومابين القبرين وجدوا قبر فارغ مكتوب عليه علي بن ابي

طالب ع، الامام علي ع مدفون بين اب البشرية الاول وهو ادم ع والاب الثاني للبشرية وهو نبي الله نوح ع، راهب مسيحي انتزع اعتراف من البابا ان الاسلام هو الدين الحق الناسخ للمسيحية، هذا المسيحي اعلن اسلامه ونشر تفاصيل القصة في مجلة المنبر العدد الاول ممكن للمتابعين

اعتبارها مصدر لقرائة التقرير الكامل لقصة اسلام هذا القس المسيحي، وحسب قول القيس ان كلمة فارقليط الواردة في الانجيل معناها الصحيح هو احمد ومحمد، وهذا السبب الذي دعى الراهب المسيحي ليعلن اسلامه، اول قس مسيحي عاصر النبي محمد ص هو اسقف نجران وسبق لي ان اشرت الى

قضية المباهلة وان كعب الأحبار رفض المباهلة ودفع الجزية وعاد بعد ذلك ليعلن إسلامه ليصبح احد اصحاب النبي محمد ص .سبق لنبي الله داوود ع قد أشار في المزامير حيث أشار في المزمور 72 بكلام صريح أن البشرية في انتظار الملك، ومصطلح ملك كان يطلق على اسم الانبياء، وأشار

النبي داوود إلى أن الملك صاحب الشريعة وأن ابنه أي الحفيد ليس نبي سوف يحكم الأمم جميعا ونضع اليكم نص ما قاله نبي الله داوود ع الكتاب المقدس مزمور 72، اللهم أعط شريعتك للملك، وعدلك لابن الملك، ليحكم بين شعبك بالعدل، ولعبادك المساكين بالحق، فلتحمل الجبال والآكام

السلام للشعب بظل العدل، ليحكم لمساكين الشعب بالحق، ويخلص البائسين، ويسحق الظالمين، يخشونك ما دامت الشمس، وما أنار القمر، على مر الأجيال والعصور، سيكون كالمطر يهطل على العشب، و كالغيث الوارف الذي يروي الأرض العطشى، يشرق في أيامه الأبرار، ويعم السلام الى ان

يختفي القمر من الوجود ويملك من البحر إلى البحر ومن النهر إلى أقاصي الأرض، أمامه تجثو أهل الصحراء، ويلحس أعداؤه التراب، ملوك ترشيش والجزائر يدفعون الجزية، وملوك سبأ وشيا يقدمون الهدايا يسجد له كل الملوك، وتخدمه كل الأمم، لأنه ينجي الفقير المستغيث به، والمسكين

إذ لا معين له، يشفق على الضعفاء والبائسين ويخلص أنفس الفقراء، ويحررهم من الظلم والجور، وتكرم دماؤهم في عينيه.فليعش طويلا وليعط له ذهب سبأ وليصل عليه دائما وليبارك كل يوم فليكثر القمح والبر في البلاد والتمايل ستايل القمح كاشجار جبال لبنان، وليشرف الرجال في

المدينة كحشائش الحقول، ويبقى اسمه ابد الدهر، وينتشر ذكره واسمه ابدا مابقيت الشمس مضيئة وليتبارك به الجميع، وجميع الامم تنادي في اسمه، المزمور 72 (1-17).لو قرانا ماورد بشكل منطقي وعقلي لوجدنا ان النص ينطبق على رسول الله محمد ص صاحب الشريعة، وابنه الامام المهدي

صاحب دولة العدل وتحقيق حلم الانبياء في اقامة دولة تحكم كل كوكب الارض، نبي الله داوود ع قال اللهم اعط شريعتك للملك؟ فعلا الشريعة الإسلامية في اسم محمد ص ويوميا يذكره المسلمون في صلواتهم الخمسة ما بقيت حياة وقال نبي الله داوود اعطي وعدلك لابن الملك؟ الله اكبر

كل الأمم تقر وتعترف أن المنقذ الإمام محمد المهدي يمتاز بالعدل، النبي داوود ع حدد الاول نبي مرسل صاحب الشريعة والثاني ليس ذنبي وانما مثقف آثار النبي ص أي إمام ويا سبحان الله كيف اقترنت الإمامة بعد النبوة لتأسيس الدولة الإسلامية الحقيقية، هناك حقيقة أن أئمة

آل البيت ع سلسلة متصل بعضهم ببعض، كل إمام فهو ابن إمام من الأئمة الاثني عشر عليهم السلام كل من عاصر الأئمة شهد لهم بالعلم والفصاحة والعالمية بكل شيء، هناك حقيقة لا يمكن للأمة بعد مضي الإمام الحسن العسكري ع والمتصل اتصال مباشر بسلسلة الائمة الاطهار ان تنجب

الأمة بشقيها السني والشيعي شخصية تحمل مواصفات الأئمة الإحدى عشر الذين استشهدوا ومضوا إلى سبيل ربهم، لننظر المدرسة السنية انجبت لنا المجرمون والقتلة الذباحون امثال وهابية بني سعود وابو بكر البغدادي ولننظر للمدرسة الشيعية الحالية انجبت لنا اللصوص والمنبطحين

والمخانيث، نعم انجبت لنا المدرسة الشيعية ناس صالحين لكن لم ولن يصلوا أي قياس مع الأئمة المعصومين الاثني عشر عليهم السلام.كل من يدعي انه الامام المهدي وليس لديه اتصال مباشر مع الإمام الحسن العسكري عليه السلام فهو اكيد ابن زنا ومجرم وسفاح وكذاب ومتاجر بدماء

الفقراء، شاءت الحكمة الربانية أن الأئمة سلسلة يتواصلون فيما بعض، هؤلاء الأئمة اضطهدتهم الأمة وقتلتهما نتيجة مؤامرات الدولة الرومانية، مخطئ من يقول ما حدث في السقيفة أمر عادي، نفسه الرسول محمد ص عمل بالتجارة للشام والشام كانت تابعة للإمبراطورية الرومانية وكذلك

الصحابة غالبيتهم يعملون بالتجارة ولديهم ارتباطات مع الامبراطورية الرومانية، قضية تدبير عملية اغتيال النبي محمد ص في تبوك وكيف جبرائيل نزل الى الرسول محمد ص وفضح المتآمرين هؤلاء بلا شك مرتبطين بالمخابرات الامبراطورية الرومانية، ماحدث في السقيفة انقلاب مدعوم

من الامبراطورية الرومانية.هناك حقيقة مهمة اغفل عنها المسلمون وبالذات الشيعة ان عيسى المسيح ع ينزل للارض ويكسب العالم الغربي المسيحي لدعم الامام المهدي وهزيمة امارة الحجاز السعودية الوهابية والتي تعلن حربها بشكل علني لقتل كل شيعي يوالي ال محمد صلوات الله عليهم

اجمعين، البعض يسئل كيف نبي الله عيسى ع يصلي خلف الامام المهدي عجل الله فرجه والمهدي ليس نبي؟ سؤال منطقي في التوراة طالوت كان مالك وداود كان جندي في جيش طالوت وكيف داود قتل جالوت وأصبح هو الملك والحاكم، خلال بحثنا في المصادر وجدت رؤيا القديس يوحنا المشهورة

لدى الاناجيل المسيحية رؤيا تحمل رقم 19 يقول ثم رأيت السماء مفتوحة واذا فرس ابيض والجالس عليه يدعى امينا، وصادقا، وبالعدل يحكم، ويحارب وعيناه كلهيب نار وعلى رأسه تيجان كثيرة، وله اسم مكتوب ليس احد يعرفه الا هو، وهو متسربل بثوب مغموس بدم، ويدعى اسمه كلمة الله،

والأجناد الذين في السماء يتبعونه على خيل بيض لابسين بزا ابيض ونقيا ومن فمه يخرج سيف ماض، لكي يضرب به الأمم، وله على ثوبه أو فخذه اسم مكتوب ملك الملوك ورب الأرباب.ايضا ورد نص في سفر التكوين عن إبراهيم عليه السلام عندما أراد التضحية في ولده إسماعيل ع حيث قال

الله سبحانه وتعالى حسب سفر التكوين أما دعاؤك من أجل اسماعيل، فقد سمعت، في أباركه، واعطيه أبناء كثيرين، سيكون ابا إلى اثني عشر رئيسا وسأجعله شعبا عظيما.المصدر سفر التكوين جزء 17 فصل 20 هنا أوضح الله سبحانه وتعالى ان اسماعيل تكون من ذريته أمة عظيمة وأن هناك

12 قائد وزعيم يكونون اصل العرب ولو عملنا فحص وتدقيق لوجدنا تفسير سورة إنا أعطيناك الكوثر والتي أجمعت الغالبية من كتب التفسير أن هذه السورة نزلت بعد قول العاص السهمي عليه لعنة الله إن مات محمد لا يوجد لديه عقب أي ذرية هنا هبط جبرائيل الأمين وقال إلى محمد ص

انا اعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر، الأمة العظيمة التي تحدث عنها الله سبحانه في سفر التكوين في وجود 12 زعيم هو ابناء وذراري الأئمة الاثني عشر الذين يصل تعدادهم رغم القتل في عشرات الملايين البشر والذين تنتهي أنسابهم في الأئمة الاثني عشر وهم

خليط ما بين شيعة وسنة، وللعلم السادة السنة تم إجبار أجدادهم على تغير مذهبهم الشيعي الى السني بقوة السيف كما حدث مع الشيعة في المغرب والجزائر وتونس ومصر عندما سقطت دولتهم الاسماعيلية.نبي الله يحيى ع قال لقومه بني اسراءيل توبوا الى الله وتهيؤوا الى استقبال

شريعة الله الخاتمة والتي عبر عنها بملكوت السموات فقال لهم توبوا لانه قد اقترب ملكوت السموات.نبي الله شيعيا قال صوت صارخ من الصحراء اشارة واضحة الى الجزيرة العربية وقال اعدوا طريق الرب، اضعوا سبله مستقيمه المصدر انجيل متي 3، 2.3.اما نبي الله زكريا ع تحدث عن

الامام المهديابتهجي يا ابنة صهيون اهتفي يابنت اور شليم هو ذا الملك قادم اليك، هو عادل منصور المصدر سفر زكريا 9، 9.ولو عملنا بحث في الآيات القرانية التي تحدثت صراحة في سورة الاسراء حول سيطرة اليهود على القرار الدولي العالمي في دولتهم الثانية بعد السبي البابلي

حيث قال الله سبحانه وتعالى لتعلون علويا كبيرا؟ واي علو هذا ويغضب الغرب وأمريكا لإصابة مواطن إسرائيلي في جرح بسيط، العالم بأسره لخدمة الصهاينة اليوم، وعد الله آت لامحالة ولو أجرينا بحثا للأحاديث التي تحدث بها الرسول محمد ص والتي نقلها عنه الإمام علي بن ابي

طالب ع عن الأحداث التي تسبق دولة الامام المهدي عجل الله فرجه تجد العجب العجاب كأن الإمام علي بن ابي طالب ع عائش بعصرنا هذا، هناك مئات الأحاديث رواها السنة والشيعة في كتب الملاحم والفتن، السنة جمعوا أكثر من 1000 حديث عن أحداث القتل التي تسبق دولة الامام المهدي

عجل الله فرجه، الشيعة ايضا لديهم أحاديث تتحدث عن وضعنا الحالي ذكرها السيد ابن طاوس في كتابه الملاحم والفتن، ايضا احاديث للامام علي ع في الجفر ثبت صحتها، نحن غير ملزمون بما يضعف الأحاديث، الذي يهمنا أن الأحاديث ثبت صحتها وتحققت، نضع اليكم حديث رايات داعش السوداء

عندما احتلوا الموصل بسبب خيانة أنفسنا ودققوا الحديث وحاسبوا أنفسكم، كتاب الفتن لنعيم بن حماد، حدثنا الوليد ورشدين عن أبي لهيعة عن أبي قبيل عن أبي رومان عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال إذا رأيتم الرايات السود فالزموا الأرض فلا تحركوا ايديكم وارجلكم، ثم

يظهر قوم ضعفاء لا يؤبه لهم، قلوبهم كزبر الحديد، هم أصحاب الدولة، لا يفون بعهد ولا ميثاق، يدعون إلى الحق وهم ليسوا من أهله، أسماؤهم الكنى ونسبتهم القرى، وشعورهم مرخاة كشعور النساء، حتى يختلفوا فيما بينهم، ثم يؤتي الله مايشاء. لو دققنا في رواة الحديث فهم من

شيوخ البخاري واعني نعيم بن حماد فهو من شيوخ البخاري الذين يحتج بحديثهم، لو دققنا في ألفاظ الحديث لوجدناها صحيحة تنطبق على تنظيم داعش الإرهابي وكان الإمام علي بن ابي طالب عليه السلام يعيش في عصرنا هذا، تحدث الإمام علي ع عن اختلاف الدواعش وهذا ماحدث حيث كان

داعش والنصرة وجند الأقصى كلهم ضمن تنظيم واحد لكن سرعان ما انشق بعضهم على البعض الآخر وقام انتحاري داعش بمهاجمة مقرات أقرانهم الإرهابيون خريجو مدرستهم الوهابية حاضنة الفكر السفياني الوهابي وقتلوهم، داعش احتلت نصف ارض العراق وأكثر من ثلثي أراضي سوريا لكن العالم

تجاهلهم ولم يعير لهم أهمية، قلوبهم قاسية والدليل قتلوا الأطفال والنساء واغتصبوا وسبوا نساء أهل القبلة ولأسباب واهية، لا يوفون بعهودهم، أعطوا امان لجنود شباب طلاب الكلية الجوية في سبايكر ونقضوا العهد وذبحوهم بطريقة بشعة قل نظيرها بالتاريخ ولأسباب طائفية مفتعلة

ما انزل الله بها من سلطان، اوصفهم في أصحاب الدولة وهم فعلا يطلقون على أنفسهم تنظيم الدولة الإسلامية، شعورهم مرخاة أي طويلة وهذا دليل ان صحابة الرسول محمد ص كانت شعورهم متوسطة، أسماؤهم الكنى مثل أبو بكر وأبو ثعلبة وأبو البراء وأبو حفصة وأبو سفيان وأبا يزيد،

نسبتهم القرى، ينتسبون للقرى والمدن مثل البغدادي والشيشاني والطاجيكي و الحضرموتي والحوراني والجولاني، بعد اطلاعنا على هذا الحديث الصحيح والمتحقق على ارض الواقع فمن ينكر هذه الحقيقة فهو مكابر ومعاند يرفض الاعتراف بالحقيقة اننا نقاتل اشر خلق الله وهم السفيانيون

اصحاب الرايات السود المذمومة.ايضا روي حديث عن الامام علي ع في الملاحم والجفر يقول اذا اقبلت الرايات السود من المشرق والرايات الصفر من المغرب حتى يتلاقوا في سرة الشام دمشق ويتقاتلوا. لنعيد الذاكرة بصيف عام 2012 دخلت تنظيمات النصرة إلى العاصمة دمشق وهم يحملون

رايات الزرقاوي الهالك السوداء واحتلوا القدم ومخيم اليرموك و أحاطوا بالسيدة زينب ع حتى أن النافق علوش قال نحن أنصار بني أمية وخاطب السيدة زينب ع اما انت يا زينب سترحلين مع الأسد سوف نحطم قبرك؟ تدخلت قوات حزب الله دخلوا من الجهة الغربية لدمشق وهم يحملون رايات

حزب الله الصفراء وتقابل الجيشان في أسوار دمشق وتقاتل طيلة أربع سنوات قتل فيها عشرات الاف القتلى، وبدأ الانحسار للدواعش، وحسب الروايات بغض النظر عن اغتيال الاسد او بقائه ان القوى الارهابية سوف تنهزم من ارض العراق وهذا ما حدث الآن وتم ابادة الدواعش بشرق سوريا

في القريب العاجل، ونختم بحثنا لحديث باحثة علم اللاهوت السيدة اليزابيت بنيامين مسيحية عراقية متخصصة بعلم الأديان في احدى الجامعات الاوروبية تحدث عن حقبة موت ملك السعودية عبدالله، حيث قالت وردت في الإنجيل حيث قالت موت ملك العربية يسعر نيران في التيمن أي اليمن

فتسوق الناس إلى كوثان، كلنا يتذكر تهديدات عاصفة الحزم حيث هددوا باحتلال غرب العراق وتم إجراء مناورات عسكرية في عرعر، وتكمل الحديث الإنجيلي لينطلقوا إلى وادي مجدو حيث الموت وخراب أورشليم حيث يقتل التنين أمام الشام، المصدر إنجيل توماس المعروف إنجيل يهوذا الاصحاح

الثامن.أيضا تطرقت ايزابيل بنيامين إلى رواية الكتاب المقدس تتحدث عن ظاهرة القمر الدموي أي بعد ظاهرة القمر الدموي تقول الرواية الإنجيلية نظرت إلى النور حين ضاء وإلى القمر يسير ببهاء.تقول اليزابيلا التفسيرات المسيحية تقول القمر هو المسيح يسوع عليه السلام وعجزوا

المسيحيين إيجاد تفسير للنور، وقالت الحقيقة الدامغة أن النور هو الامام محمد بن الحسن المهدي، وانا اقول حسب تفسير الايات القرانية والاحاديث النبوية المروية عن امير المؤمنين الامام علي ع لامهدي بدون عيسى ع ولا عيسى بدون المهدي فالاثنان مرتبطان يكمل بعضهم البعض

الآخر، والسيد عيسى المسيح ع هو رئيس حكومة الامام المهدي عجل الله فرجه، الاحاديث المروية عن رسول الله محمد ص تجزم بنزول عيسى ع الى الارض لنصرة الامام المهدي عجل الله فرجه لاقامة دولة العدل مع تحيات نعيم الهاشمي االخفاجي

شبهات متكررة حول المهدي

مقال حول المهدي الاستاذ مروان خليفات

قضية المهدي قضية إسلامية تتفق مع الديانات السماوية والغير سماوية في وجود شخص منقذ يقيم دولة العدل،

السنة والشيعة متفقون ان الامام المهدي يقيم دولة العدل ويعم الامن والسلام وتخرج الأرض كنوزها وخيراتها، اتفق السنة والشيعة ان المهدي هو من آل بيت رسول الله ص ومن أحفاد النبي ص من خلال ابنته الوحيدة فاطمة الزهراء ومن خلال أبناء الإمام علي بن ابي طالب ع ومن خلال

الحسنين لا غيرهم، الشيعة مصادرهم من رسول الله ص ان المهدي هو آخر الخلفاء الاثني عشر الذين أشار إليهم رسول الله ص وسماهم بأسمائهم، والسنة اعترفوا ان المهدي دولته من الأمور المحتومة ولا خلاف عليها واتفق الكثير من محدثي السنة أن المهدي هو الإمام محمد بن الحسن

وانه ولد وغاب، حاول أنصار بني امية وبني العباس ومن خلال وعاظ السلاطين التدليس والضحك على عقول عامة الناس في التلاعب في الألفاظ من خلال القول ان المهدي من ولد الإمام الحسن والحقيقة هو كذلك المهدي هو ابن الإمام الحسن العسكري الإمام الحادي عشر المدفون في سامراء

ورغم فضله ومكانته وحتى مزاره جلب الخير من خلال كثرة الزائرين وتشجيع التجارة الى ابناء سامراء لكنه لم يسلم من الحقد الطائفي فقد تم تدمير مرقد الإمام الحسن العسكري ووالدة الإمام علي الهادي ﻷسباب عقائدية يعتبرون زيارة هؤلاء الائمة الكرام اوثان لذلك تفجير مسجد

الامام الحسن العسكري تم من منطلقات عقائدية، لذلك الامام المهدي هو ابن الامام الحسن العسكري لذلك قالوا المقصود بالحسن هو الحسن بن علي بن ابي طالب للتغطية على الحقيقة وخداع عامة الناس الباحثين عن الحق، من الامور المثيرة للسخرية يثيرون شبه هي ليست من اصل الموضوع

ومن هذه الشبه المضحكة (عند الشيعة المهدي اعلم من جميع الانبياء حتى من محمد عليه الصلاة والسلام) ينبغي الحديث عن مصادر الحديث التي ذكرت ولادة الامام محمد بن الحسن المهدي من محدثي السنة وليس الشيعة، لذلك سوف نسرد لكم جزء بسيط من ماذكره محدثي السنة حول ولادة

الامام محمد بن الحسن المهدي الأخ المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .قد اعترف علماء كثيرون من أهل السنة بولادة الامام المهدي (عجل الله فرجه)، فراجع كتاب (دفاع عن الكافي 1/ 568) للسيد ثامر العميدي ، فقد ذكر فيه مائة وثمانية وعشرين شخصاً من أهل السنة من

الذين اعترفوا بولادة الامام المهدي (عجل الله فرجه) مع ترتيبهم بحسب القرون ، ونحن نقتصر على ذكر بعضهم :1- سهل بن عبد الله البخاري ت 341 هـ (سر السلسلة العلوية: 39).2- الخوارزمي ت 387 هـ (مفاتيح العلوم : 32 طبعة ليدن / 1895م).3- يحيى بن سلامة الخصفكي الشافعي

ت 568 هـ ، كما في (تذكرة الخواص للعلاّمة سبط ابن الجوزي: 360).4- عبد الله بن محمد المفارقي ت 590 هـ، المعروف بابن الأزرق في (تاريخ ميافارقين)، كما في (وفيات الأعيان لابن خلكان 4 : 176 / 562).5- فريد الدين النيشابوري الهمداني ت 627 هـ (مظهر الصفات)، كما في

(ينابيع المودّة 3 : 141- باب 87) .6- سبط ابن الجوزي ت 654 هـ (تذكرة الخواص : 363) .7- محمد بن يوسف الكنجي الشافعي ت 658 هـ (كفاية الطالب / الصفحة الاخيرة).8- ابن خلكان ت 681 هـ (وفيات الاعيان 4 : 176 / 562) .9- عزيز بن محمد النسفي الصوفي ت 686 هـ في (رسالته)،

كما في (ينابيع المودّة 3 : 143 باب 87).10- كمال الدين عبد الرزاق الكاشاني ت 730 هـ (تحفة الإخوان في خصائص الفتيان)، كما في كتاب (سر جشمه تصوّف در ايران/ لسعيد النفيسي : 216).11- الجويني الحموئي الشافعي ت 732 هـ (فرائد السمطين 2 : 337).12- اسماعيل بن علي أبو

الفداء ت 732 هـ (المختصر في أخبار البشر 2 : 45/ حوادث سنة 253 هـ).13- شمس الدين محمّد الذهبي ت 748 هـ (العبر في خبر من غبر 2 : 31 ط الكويت).14- صلاح الدين الصفدي ت 764 هـ (الوافي بالوفيات 2 : 336).15- محب الدين أبو الوليد محمّد بن شحنة الحلبي الحنفي ت 815

هـ (روضة المناظر في أخبار الأوائل والأواخر 1 : 294 ، مطبوع في حاشية مروج الذهب بمصر سنة / 1303 هـ) .16- ابن الصباغ المالكي ت 855 هـ (الفصول المهمّة / الفصل الثاني عشر : 287).17- سراج الدين محمّد الواسطي الرفاعي ت 885 هـ (صحاح الأخبار في نسب السادة الفاطميّة

الاخيار : 143/ طبع مصر لسنة / 1306 هـ).18- شمس الدين محمّد بن طولون الحنفي ت 953 هـ (الائمة الاثنا عشر : 117).19- حسين الدياربكري القاضي ت 966 هـ (تاريخ الخميس 2 : 343).20- عبد الوهاب الشعراني الشافعي ت 973 هـ (اليواقيت والجواهر 2 : 143 ط مصر لسنة 1378 هـ).21-

أحمد الهيتمي الشافعي ت 974 هـ (الصواعق المحرقة ط الاولى ص207 ، ط الثانية ص124 ، ط الثالثة ص313).22- أحمد القرماني الحنفي ت 1019هـ (أخبار الدول وآثار الاول 1 : 353 الفصل 11).23- ابن عماد الدمشقي الحنبلي ت 1089 هـ (شذرات الذهب 2 : 148 في حوادث سنة 260 هـ).24-

عبد الملك المكي العصامي ت 1111 هـ (سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي 4 : 137).25- عبد الله الشبراوي الشافعي ت 1171 هـ (الإتحاف بحب الاشراف : 68).26- عباس بن علي المكّي ت 1180 هـ (نزهة الجليس ومنية الأديب الأنيس 2 : 128 ط القاهرة).27- محمّد بن علي

الصبان الشافعي ت 1206 هـ (إسعاف الراغبين : 140 بعد ان ذكرنا المصادر السنية القائلة في أن المهدي هو محمد بن الحسن العسكري وانه ولد وغاب لم يبقى أمامنا سبيل أن هناك الكثير من عامة السنة ومن التيارات الوهابية القائلون إن الخلافة في الشورى وان المهدي ينتخبه علماء

الامة اقول لهؤلاء ماذا تنتظرون عليكم ان تجتمعوا وتنتخبون شخص ليملأ الأرض عدلا وقسطا هل يوجد ظلم وقتل اكثر من واقعنا الحالي؟ الا ترون ان الامة اصبحت خانعة وثرواتها تسرق بشكل علني من قبل ترامب ومعسكره، وإذا كان علماء السنة غير قادرون على ذلك عليهم الاعتراف بالمهدي

محمد بن الحسن العسكري الذي اخبرنا عنه رسول الله ص وتحدث عنه 11 امام في سلسلة متواصلة مع رسول الله ص واثراء للموضوع نضع بحث مبسط الاستاذ مروان خليفات فقد تطرق على شورى المهدي بشكل مفصل ،

المهدي والشورى الاستاذ مروان خليفات

يؤمن جمهور المسلمين بحتمية ظهور المهدي ع، الذي سيملأ الأرض عدلا وقسطا بعد امتلأت ظلما وجورا، وجمهور الأمة

متمثلا باتباع المذاهب الأربعة والسلفيين، لا يؤمنون بالتعيين والنص الإلهي على الخليفة أو الإمام، وإنما منهجهم الأساسي هو الشورى .فما دام أن الأرض امتلأت ظلما وجورا، وسيطر أهل الكفر على الأرض، وابتعد الناس عن دينهم، فلماذا لا يجتمع كبار علماء المذاهب وأهل الحل

والعقد ويتشاورون ليختاروا شخص المهدي، ويبايعونه، ليخلصوا الناس من الظلم المتناثر فوق رؤوسهم ؟!!ما الذي ينتظرونه ؟! أن تتدخل السماء لتعيين المهدي ع ؟! إن كان كذلك فهو اقرار ضمني بالتعيين الإلهي للإمام !وإن كان الأمر شورى كما يذهبون فليفعلوها ويختاروا مهديا،

ويخلصوا البشرية من طواغيتها ! ( هذه فكرة قرأتُها قديما، وأحببت نشرها، وفيها يظهر الخلل في البنية المعرفية لدى أتباع نظرية الشورى ! )بقت هناك نقطة تثار دائما أسباب غياب المهدي، قضية الغيبة لتنفيذ امر الهي ,وقد اتحفنا الاستاذ مروان خليفات بشرح مبسط مثال لفهم

أسباب غيبة الإمام الثاني عشر جاء الإسلام هداية للناس والنبي هو خاتم النبيين، لا نبي بعده، وقد أرسل الله آلاف الرسل لئلا يكون للناس على الله حجة، وإذا كان الدين للبشرية جمعاء والنبي غير مخلد فمن يكمل المسيرة بعده؟ الصحابة، العلماء ، الأمة؟ّ! لكنهم اختلفوا واقتتلوا

وتفرقوا؟ ماذا ترك لنا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ليحفظ دينه من الضياع والتحريف؟ هل فعلا نهى عن تدوين السنة والقرآن لم يجمعه في كتاب واحد؟ هل ترك تشريعات الإسلام وقوانينه مفرقة في صدور الصحابة وهم يقاتلون في ساحات الحروب ويموتون في الأمراض ويتعرضون للنسيان؟

أم أن الله الحكيم قد اكرم البشرية بهداة وحجج حتى يوم الدين؟ هذه إثارات للتحفيز فقط على التفكير، ليس هدفي أن أجيب عليها وإنما سأضرب مثالا يبين عظمة الطرح الشيعي في تبنيه لمفهوم الإمامة، واقامة الحجة من خلال اثني عشر امام لا يخلو الزمن من أحدهم. السؤال المعتاد

أين إمامكم اين أختفى إلى متى تنتظرون ولماذا اختفى ؟لو افترضنا أن هناك مدينة تعيش في ظلام دامس ويكثر فيها التصادم والفوضى بسبب الظلمة، وكان حاكم المدينة رجلا حكيما، فاكتشف للناس مصباحا يضيء المدينة بأكملها، فوضع المصباح ليستضيء به الناس وينير دربهم، وفرح الناس

وبعد مدة قام بعض الناس برمي المصباح بحجر فكسروه، ولأن حاكم المدينة محب لشعبه، وضع مصباحا آخر، وكسره الناس، وجعل مصباحا آخر وكسروه، حتى وضع أحدى عشر مصباحا، والناس تكسر المصابيح، ولم يبق عنده سوى مصباح واحد، فماذا يفعل؟ إن أخرجه للناس سيكسرونه ويعيشون هم وذراريهم

في ظلمات، الحكمة تقول والعقل يقول المحافظة على هذا المصباح أفضل وهو عين الصواب، وفعلا أخفاه الحاكم، حتى يأتي يوم ويعي الناس أهمية هذا المصباح حتى يستطيعوا الاستضاءة به والدفاع عنه وحمايته!هكذا جعل الله بعد نبيه اثني عشر اماما وهم مصابيح الدجى لكن الناس قتلوهم

واحدا بعد واحد، فأخفى الله آخر أمام حفظا له وحبا للناس، لكي يهتدوا به حين تتوفر الظروف لذلك، ليظهر دينه على الدين كله كما وعد.

أما قول هذا البعثي الطائفي أن المهدي والبنتاغون وان رامسفيلد وزير دفاع أمريكا السابق قال الله بعثنا

لنذل صدام …..الخ هذا الكلام تهريج، نعم المخابرات الأمريكية والصهيونية والوهابية درسوا كل الأحاديث حول المهدي وأسسوا فصائل إرهابية مجرمة، تحمل نفس الأسماء التي ذكرها رسول الله محمد ص بشكل مباشر أو عن طريق الامام علي بن ابي طالب ع وسائر أئمة آل البيت ع، الاحاديث

حول أن المهدي يخرج عريان ……الخ هذه من الأحاديث التي لايقول الشيعة بصحتها، يوجد أكثر من خمسة آلاف حديث عن المهدي ذكرت عن رسول الله محمد ص وأمير المؤمنين الامام علي ع الصحيح من هذه الأحاديث لربما لا يتجاوز مائة حديث فقط،

منها وصف الامام علي ع لداعش احبائك واصدقائك ياعلي كاش (حجم الخط: A A A

AdTech Ad علي بن أبي طالب حذر من “داعش” منذ 1400 عام 19 سبتمبر 2014 – 03:48 م

قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، وعضو هيئة كبار العلماء إن “الدواعش” ـ في إشارة إلى تنظيم

الدولة الإسلامية “داعش” ـ ليسوا ظاهرة مفاجئة فأوصافهم مذكورة في التراث الإسلامي على لسان الإمام علي بن أبي طالب، رابع الخلفاء الراشدين.

ونقل جمعة في خطبة الجمعة اليوم بمسجد فاضل بمدينة السادس من أكتوبر عن نعيم بن حماد في كتابه الماتع الفتن

(1/ 210) عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: «إِذَا رَأَيْتُمُ الرَّايَاتِ السُّودَ فَالْزَمُوا الْأَرْضَ فَلَا تُحَرِّكُوا أَيْدِيَكُمْ، وَلَا أَرْجُلَكُمْ، ثُمَّ يَظْهَرُ قَوْمٌ ضُعَفَاءُ لَا يُؤْبَهُ لَهُمْ، قُلُوبُهُمْ كَزُبَرِ الْحَدِيدِ،

هُمْ أَصْحَابُ الدَّوْلَةِ، لَا يَفُونَ بِعَهْدٍ وَلَا مِيثَاقٍ، يَدْعُونَ إِلَى الْحَقِّ وَلَيْسُوا مِنْ أَهْلِهِ، أَسْمَاؤُهُمُ الْكُنَى، وَنِسْبَتُهُمُ الْقُرَى، وَشُعُورُهُمْ مُرْخَاةٌ كَشُعُورِ النِّسَاءِ، حَتَّى يَخْتَلِفُوا فِيمَا بَيْنَهُمْ، ثُمَّ

يُؤْتِي اللهُ الْحَقَّ مَنْ يَشَاءُ»، فوصفهم سيدنا علي وهو رابع الخلفاء الراشدين وباب مدينة العلم النبوي؛ فقد قال عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنا مدينة العلم وعلي بابها، وفي الطبقات لمحمد بن سعد من رواية سعيد بن المسيب قال: كان عمر يتعوذ بالله من

معضلة ليس لها أبو الحسن يعني علي بن أبي طالب، فوصفهم بدقة قائلاً «قُلُوبُهُمْ كَزُبَرِ الْحَدِيد»ِ قاسية كقطع الحديد، «هُمْ أَصْحَابُ الدَّوْلَة»ِ فيسمون أنفسهم بالدولة الإسلامية ولم يسبقهم بذلك أحد من الخوارج، «أسْمَاؤُهُمُ الْكُنَى، وَنِسْبَتُهُمُ الْقُرَى»

فتجد أسماءهم أبو بكر وأبو ياسين والبغدادي والبصري والليبي والمصري.

واعتبر جمعة أن “المشكلة في فرقة الدواعش أنهم لم يفهموا الإسلام بل فهموا صورة مشوهة عن دين الله، وذلك

لأنهم لم يتعلموا على يد المشايخ والعلماء، بل جمعوا دينهم من معلومات متفرقة من كتب مختلفة بعضها معتمد لم يفهموه فهماً صحيحاً وبعضها الآخر غير معتمد من العلماء، فأصبح عندهم معلومات وليس علماً، ثم قاموا بتشكيلها وفق أهوائهم فقتلوا الناس يمينا ويساراً باسم الدين

وهو منهم براء”.

وقال “لقد ترك لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الدين كالمحجة البيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك، وأساس

هذا الدين هو الرحمة، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «الراحمون يرحمهم الرحمن» وهو أول حديث يتعلمه طالب العلم وعليه يبني البقية فإذا صلح الأساس صلح البناء وإذا فسد الأساس أصبح الهرم مقلوباً، وهذا هو حال الدواعش؛ فهم ومن على شاكلتهم من خوارج هذا العصر، فحسبنا

الله ونعم الوكيل هو سلاح المؤمن ضد هؤلاء القتلة الفاسدون، وهو كلام قليل ولكنه عند الله عظيم، فأوصي بها كل مؤمن حتى يُخلصنا الله تعالى من هذه الشرذمة”.) انتهى كلام مفتي الازهر.

وقولك ايها البعثي الوهابي الكذاب الأشر أن المهدي يقتل ويبيد البشرية فهذا موجود بصحاحكم لكن نحن الشيعة

نقول إن مثل المهدي كمثل جده رسول الله محمد ص عندما دخل مكة فلم يسفك دم أحد، لذلك عندما يدخل بيت المقدس لم يقتل احد يسلم الشعب اليهودي بنزول عيسى المسيح ع للأرض ويتبعه العالم المسيحي المتطور وتبقون أنتم الإعراب الوهابية الانجاس تبغضون المهدي، والذي ينصر المهدي

هو العالم المسيحي، اليهود يسلمون ويبقون يحكمون ولاية فلسطين مع العرب الفلسطينيين ويبقى اليهود الذين يسلمون هم الأكثرية في ولاية فلسطين ويعيشون هذه المرة في أخوة صادقة مع الفلسطينيين، ليس بالشيء المستغرب أن تقوم قناة صفا الوهابية أن تعرض مقطع فيديو لمعمم شيعي

يرتدي العمامة السوداء ليعلن أنه مبعوث من المهدي وعلى الشيعة تكفير مراجعهم ههههه هذه المسرحيات باتت معروفة، في الختام اقول للمعاند والصاد عن الحق السيء علي الكاش مهما دلست وكذبت أعلام الحق واضحة

أقول لأصحاب العقول المستنيرة نختم كلامنا بقول بليغ للامام علي بن ابي طالب ع يكشف لنا ظلالة من ترك

الإمام علي ع وتبع فقهاء السلطان والضلال والانحراف

قائمة، والآيات واضحة، والمنار منصوبة فأين يتاه بكم (1). بل كيف تعمهون وبينكم عترة نبيكم وهم أزمة الحق

وأعلام الدين وألسنة الصدق. فأنزلوهم بأحسن منازل القرآن (2) وردوهم ورود الهيم العطاش (3) أيها الناس خذوها عن خاتم النبيين صلى الله عليه وآله إنه يموت من مات منا وليس بميت (4) ويبلى من بلي منا وليس ببال فلا تقولوا بما لا تعرفون. فإن أكثر الحق فيما تنكرون (5)

واعذروا من لاحجة لكم عليه. وأنا هو. ألم أعمل فيكم بالثقل الأكبر (6) وأترك فيكم الثقل الأصغر. وركزت فيكم راية الإيمان ووقفتكم على حدود الحلال والحرام. وألبستكم العافية من

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ما أقيم علامة على الخير والشر (1) يتاه بكم من التيه بمعنى الضلال والحيرة. وتعمهون تتحيرون، وعترة الرجل

نسله ورهطه (2) أي أحلوا عترة النبي من قلوبكم محل القرآن من التعظيم والاحترام. وإن القلب هو أحسن منازل القرآن (3) هلموا إلى بحار علومهم مسرعين كما تسرع الهيم أي الإبل العطشى إلى الماء (4) خذوا هذه القضية عنه وهي أنه يموت الميت من أهل البيت وهو في الحقيقة غير

ميت لبقاء روحه ساطع النور في عالم الظهور (5) الجاهل يستغمض الحقيقة فينكرها وأكثر الحقائق دقائق (6) الثقل هنا بمعنى النفيس من كل شئ وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله قال تركت فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أي النفسيين. وأمير المؤمنين قد عمل بالثقل الأكبر

وهو القرآن ويترك الثقل.

نعم الإعلام واضحة الحق مع محمد وال بيته الاطهار علي ع وفاطمة والحسن والحسين وعلي بن الحسين زين العابدين

ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي الجواد وعلي بن محمد الهادي والحسن بن علي العسكري ومحمد بن الحسن المهدي.

الحمد لله الذي جعل أعدائنا من الحمقى، الحمد لله الذي جعل الوهابية ومشتقاتهم يكنون العداء إلى ال بيت رسول

الله محمد ص شفعاء الأمة في يوم الحساب.

نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

كاتب وصحفي عراقي مستقل.