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الفتلاوي تعلق على سرعة نفي وزير الكهرباء خبر استقالته

علقت النائبة السابقة ورئيسة حركة إرادة، حنان الفتلاوي، على سرعة نفي وزير الكهرباء لؤي الخطيب، خبر استقالته التي نشرت على صفحته “بالفيسبوك” بعد اختراقها أمس الاحد.

وكتبت الفتلاوي على “تويتر”، أمس الاحد، (14 تموز 2019): “والله توقعت ان صفحته مهكرة… لان ثقافة الاستقالة لدى وزراءنا غير موجودة”.

وأوضحت ان “الدليل سرعة نفي خبر الاستقالة”.

وكان وزير الكهرباء لؤي الخطيب، قد أكد أمس الاحد، ان صفحته الشخصية في “الفيسبوك” قد تعرضت لاختراق، وان ما نشر فيها عن تقديمه الاستقالة غير صحيح.

وكتب الخطيب على “تويتر”، انه “تم اختراق صفحة الفيسبوك الشخصية وخبر استقالتي غير صحيح”.

وكانت صفحة الوزير في “الفيسبوك” والتي تحمل عنوان ” Luay Al Khatteeb لؤي الخطيب”، وفيها أكثر من 43 الف متابع، قد نشرت في وقت سابق من اليوم الاحد، تدوينة جاء فيها: “اضع استقالتي من منصب وزير الكهرباء تحت تصرف رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، وسبب الاستقالة هو عدم قدرتي على توفير الكهرباء لشعبنا العراقي الصابر”.

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