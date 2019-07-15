الكنيسة السريانية الأرثوذكسية العالمية مهنئة حكومة كوردستان: قمتم بمهمة كبيرة لخدمة المكونات

بعث زعيم الكنيسة السريانية الأرثوذكسية العالمية البطريرك اغناطيوس الثاني رسالة تهنئة إلى رئيس وزراء حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني، بمناسبة تشكيل الحكومة.

وقال اغناطيوس في رسالته “لقد قمت بمهمة كبيرة لخدمة جميع المكونات في إقليم كوردستان”، مضيفا انه رحب بتصويت البرلمان على تشكيل حكومة اقليم كوردستان ومنحها الثقة.

وتابع ان “مهمتكم هي رسالة مشرفة لخدمة المنطقة بكل مكوناتها، ونسعى جاهدين لتطوير العلاقة مع إقليم كوردستان”.

واضاف اغناطيوس “أهنئكم بأحر مشاعر نفسي ولكل أبناء الكنيسة السورية الأرثوذكسية في إقليم كوردستان. أتمنى أن يوفق الله تعالى في جهودك للحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة، وآمل أن تنتهي الأزمة التي تحيط بالمنطقة بأسرها”.