المرجع الديني الأعلى للإيزيديين يهنئ مسرور بارزاني

بعث سماحة بابا شيخ خرتوز حاجي إسماعيل، المرجع الديني الأعلى للإيزيديين، اليوم الاثنين، برقية تهنئة إلى مسرور بارزاني بمناسبة تسنمه منصب رئيس حكومة إقليم كوردستان.

وجاء في برقية التهنئة «يسعدني ويشرفني أن أتوجه إلى سيادتكم نيابة عن كافة أبناء الديانة الإيزيدية بأسمى آيات التهاني وأخلص التبريكات بمناسبة تسنمكم منصب رئيس حكومة إقليم كوردستان».

أضاف بابا شيخ «نحن على ثقة تامة أن انتخابكم رئيساً لحكومة إقليم كوردستان والتشكيلة الوزارية الجديدة سوف يرسم خارطة مستقبل جديد واعد لشعبنا العظيم، ويعكس ثقة القيادة السياسية والشعب الكوردستاني بشخصكم الكريم».

وقال المرجع الديني الأعلى لللإيزيديين: «إن وجود سيادتكم على رأس الحكومة هو الأمل المشرق والخيمة الحاضنة لجميع أبناء الإقليم وبكل مكوناته الدينية والقومية ومن ضمنهم المكون الإيزيدي»، مختتماً برقيته بالقول: «أعرب لسيادتكم عن أطيب تمنياتي بدوام الصحة والعافية والتوفيق في هذا المنصب الرفيع ولأبناء شعبنا الكوردستاني المزيد من الخير والأمن والسلام».