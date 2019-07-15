النائب د. وحدة الجميلي تطالب بضرورة حسم ملف وزارة التربية والإسراع بوضع خطة مرحليه سريعه لإنقاذ مايمكن انقاذه وتصويب الوزارة

بيان…بيان..

في الوقت الذي نتطلع فيه لبناء مؤسسة تعليميه رصينه خاليه من الانكفاءات والتردي والفساد ومتسلحة بالمناهج والتقنيات الحديثه لتضاهي وتنافس المؤسسات التعليميه العالميه..لكننا في الوقت نفسه وبكل اسف نشهد واقعا تعليميا مزريا منذ السقوط في عام ٢٠٠٣ وحتى اللحظه الراهنه. إذ لم يقدم الوزراء الذين استوزروا وزارة التربيه خطة تعليمية شامله لمعالجة كل الاخفاقات التي تدور في فلكها..من ضعف المناهج التعليميه وصعوبة البعض منها وقلة عدد المدارس وعدم صلاحية البعض.في مقابل تزايد عدد الطلاب..كذلك قلة الكوادر التعليميه والتدريسيه وضعف إمكانات البعض منهم وغياب الرقيب المتمرس من مشرفين اكفاء باستثناءات قليله وماساة الاسئله الامتحانيه ومزاجية التصحيح وغيرها..ومن هنا نطالب بضرورة حسم ملف وزارة التربية والإسراع إلى وضع خطة مرحليه سريعه لإنقاذ مايمكن انقاذه خلال هذه الفتره وتصويب الوزارة باتجاة حلحلة اغلب الاشكاليات التي تعتريها خدمة لمستقبل فلذات اكبادنا..كما اهيب باخواتي واخواني اعضاء مجلس النواب بالوقوف معا لتحقيق هذة المطالب….والله ولي التوفيق..

النائب

د.وحدة الجميلي