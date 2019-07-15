النجيفي يقترح خطة لاعمار نينوى

اقترح القيادي في تحالف القرار اثيل النجيفي، الاحد، خطة لاعادة اعمار محافظة نينوى، التي دمرت بسبب العمليات العسكرية ضد تنظيم داعش.

وقال النجيفي في منشور له بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك “تحتاج محافظة نينوى الى مبلغ (١٧-٢٠) مليار دولار ضمن حملة اعمار تستغرق ٥ سنوات وتشمل القطاعات التالية: الصحة، التعليم، الكهرباء، سد الموصل، مشاريع الري الشرقي والجنوبي وتطوير الزراعة، إنشاء مدن صناعية، المجاري (ايمن وأيسر الموصل بالاضافة الى مدن المحافظة الكبيرة).

وكذلك تطوير مدينة الموصل ومدن المحافظة (تبليط، تقاطعات مجسرة، حدائق عامة…..)، آليات ومعدات لجميع بلديات المحافظة، معامل نفايات، قطاع الاسكان الحكومي مع إطلاق الاستثمار في القطاع الخاص وتشجيعه، طرق دولية سريعة وربط سكة الحديد الدولية بين العراق والموانئ التركية، تطوير قطاع الاتصالات، مشاريع التنمية البشرية وتطوير الإدارة، هذا بالاضافة لاعمار المدينة القديمة مع الحفاظ على طابعها التراثي.

وهذا المبلغ يمكن توفيره اذا وافقت بغداد على تخصيص واردات حقلين من الحقول النفطية المستكشفة وغير المستغلة لمدة ٥ او ٦ سنوات.

اما المناطق المتنازع عليها فيجب الدخول في مفاوضات مع اقليم كوردستان وبغداد لتخصيص جزء من واردات الحقول النفطية في المناطق المتنازع عليها لاعمار المناطق نفسها، فان كنا مختلفين في عائديتها فلنتفق على أعمارها سوية من وارداتها .

هذه هي مختصر رؤيتنا لمحافظة نينوى في المرحلة القادمة وسندعم كل جهة أو شخص يساعد في تنفيذه مهما كان توجهه”.