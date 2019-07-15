ايران عن اعادة انتخاب المالكي: مرتاحون لنجاحه الباهر

عبرت ايران عن “ارتياحها” لاعادة انتخاب نوري المالكي امينا عاما لحزب الدعوة الاسلامية.

وأعاد حزب الدعوة الإسلامية في العراق امس السبت، انتخاب نوري المالكي، أميناً عاماً للحزب، خلال الانتخابات الحزبية التي جرت في محافظة كربلاء جنوبي العراق، خلال انتخابات خلت ترشيحاته من قيادات معروفة، عدا أمينه العام الحالي.

وشغل المالكي منصب رئيس الحكومة العراقية في الفترة ما بين عامي 2006 و2014.

وقال ايرج مسجدي سفير ايران في بغداد، في رسالة الى المالكي “اعبر عن اعتزازي وارتياحي لنجاحكم الباهر في عقد الموتمر العام وانتخابكم مجددا وبشبه اجماع من الاصوات امينا عاما لحزب الدعوه الاسلامي”.