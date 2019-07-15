تسليم وجبة من تعويضات المادة 140 على العوائل المرحلة

اعلن مكتب تنفيذ المادة الدستورية 140 في كركوك عن توزيع 230 صكاً على العوائل المرحلة المشمولة بالمادة المذكورة.

وقال مدير مكتب تنفيذ المادة 140 في كركوك كاكه رش صديق في تصريح متلفز ان المبالغ المخصصة كتعويضات للمشمولين بالمادة 140 في الموازنة الاتحادية للعام 2019 تبلغ 50 مليار دينار.

واضاف ان مكتب المادة 140 في كركوك ارسل اسماء 500 شخص من المشمولين بالمادة 140 الى الحكومة الاتحادية، مشيرا الى ان المكتب تسلم 230 صكاً لحد الان كوجبة اولى، تم توزيعها على العوائل المرحلة، حيث ستستمر العملية وستكون هناك وجبة ثانية من الصكوك.

وتنص المادة 140 الدستورية على منح العوائل المرحلة من المناطق المستقطعة مبلغ 10 ملايين دينار كتعويض، ومنح كل عائلة وافدة 20 مليون دينار.