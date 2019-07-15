شرطة نينوى: الداخلية وافقت على تعيين العقود وصرف رواتب سابقة

أعلنت مديرية شرطة نينوى موافقة وزارة الداخلية على العديد من الطلبات المقدمة بشأن شرطة المحافظة ومنتسبيها.

وقال مدير شرطة نينوى اللواء الركن حمد النامس في بيان : إن “وزير الداخلية ياسين الياسري جدد موافقته خلال لقاء مع النامس على عودة الشرطة المفصولين من المحافظة وتثبيت العقود وصرف رواتب 5 أشهر لم تصرف في وقت سابق للشرطة في معسكر دوبردان”.

واضاف النامس: إن “وزارة الداخلية وافقت على طلب دعم قيادة شرطة نينوى بالأليات والعجلات المختلفة والأجهزة والأسلحة والأعتدة وإعادة بناء البنى التحتية لجميع مفاصل شرطة نينوى”.

اللافت في اللقاء ان النامس لم يلتق مع وزير الداخلية ضمن وفد من محافظة نينوى، بل ضمن وفد من محافظة صلاح الدين على رأسه محافظها عمار الجبر والنائب عنها أحمد الجبوري ابو مازن.