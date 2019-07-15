صالح يوجه بادراج فقرة في الموازنة لدعم شريحة “عززت الديمقراطية”

أكد رئيس الجمهورية ضرورة تقديم الرعاية والاهتمام بالصحفيين والأدباء والفنانين، خاصة كبار السن منهم، “تثميناً لدورهم البنّاء في رفد المسيرة الثقافية والأدبية واسهامهم في تعزيز التجربة الديمقراطية بالبلاد”.

ووجه صالح خلال استقباله، اليوم الاحد، في قصر السلام ببغداد، وزير الصحة والبيئة علاء الدين العلوان ووزير الثقافة والسياحة والآثار عبد الأمير الحمداني ونقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي ونقيب الفنانين الفنان جبار جودي ورئيس الأتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق ناجح المعموري، بادراج فقرة في موازنة عام (2020) لتأسيس صندوق خاص لدعم المبدعين في مجال الأدب والثقافة والمجالات الاخرى، كما وجه بمعالجتهم في المستشفيات المتخصصة سواء في بغداد او في اقليم كوردستان وحسب الحاجة.

وتطرق رئيس الجمهورية الى “المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتق الصحفيين والأدباء والفنانين بعد هزيمة تنظيمات داعش الارهابية، وضرورة توعية المواطنين وتسليحهم بالمعرفة، وجعلهم يدركون حقائق الامور من خلال النتاجات الفكرية والثقافية، فضلاً عن دورهم في إعادة بغداد الى تألقها ومكانتها كمركز للحضارة والاشعاع الفكري”، حسب بيان من مكتب صالح.