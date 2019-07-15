طريبيل يدر على الميزانية ايرادات يومية بنحو مليار ونصف المليار دينار

اعلنت الهيئة العامة للكمارك يوم الأحد تسجيل مركز كمرك طريبيل الحدودي في محافظة الأنبار ايراداً يومياً امس السبت قارب فيه المليار ونصف المليار دينار في سلسلة من الأنجازات التي تحققها المراكز الكمركية.

واضاف بيان صادر عن الهيئة ان “ارتفاع حجم التبادل التجاري بين العراق والاردن بعد التسهيلات والقرارات التي اتخذتها الدولة شجع التجار والمستوردين لزيادة الأستيرادات مما ساهم في ارتفاع الأيرادات المتحققة التي ترفد الخزينة العامة للدولة “.

وطالبت الهيئة في بيانها “ايلاء اهتمام كبير بالمنافذ الحدودية وتوفير متطلبات العمل الكمركي التي تفتقد لها هذه المنافذ رغم ما تدره من مبالغ ضخمة للموازنة العامة كان من المفترض أن تسهم في تطوير بناها التحتية وتركيز الدائرة المسؤولة بنائها للسعي لتوفير احتياجات الدوائر العاملة فيها”.