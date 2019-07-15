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طيفك والليل


طيفك والليل

عصمت شاهين دوسكي

أتوسل بالليل

أن يجلي طيف محياك رقا

ويبيح لإحساسي

أن يكون بين يديك رفقا

مالي ابحث بين أنفاسك مناديا

وأرجو من آهاتك رحمة وشوقا

على سريرك المعنى ترسم أحلامي

وأنا بعيد بين الجبال والشعاب

حائرا ابحث عن طرقا

*************

آه من وجع الغربة

إن تفجرت حرمانا وعذابا وحرقا

آه من ربيع بلا ورود

وجنة بلا خل ودود

وبحر لا اغرق فيه غرقا

آه من طيفك لا يتركني

عن ذكريات يُحدثني

كنتِ فيه شمسا وأنا كنتُ غسقا

تيممي جمالا وفي محراب الليل

كوني امرأة تمسي لليل عشقا

***********

أنا يا سيدتي لا أتكرر ثانية

فابحثي عني بين الروابي صدقا

كل حروفي وكلماتي العارية معلقة

يتباهى بها العشاق لهفة ورمقا

لا تحملي طيفك عبئا بلا رتوش

طيفك ينساب كالماء ريا ودفقا

أينما كنتِ بين جدران مغلقة

تفتح الأبواب أمامي رمشا وحدقا

أنا الحب والتاريخ والعشق والبحر

ومن مثلي يعشق عمقا ورقا ..؟

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