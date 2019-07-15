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قتيل وجرحى بتفجير مزدوج استهدف حسينية جنوب بغداد

أفادت مصادر أمنية عراقية بمقتل شخص وإصابة عدة آخرين جراء تفجير مزدوج استهدف، اليوم الاثنين، حسينية جنوب بغداد.

وأوضحت المصادر أن التفجير المزدوج نفذ بواسطة حزام ناسف وعبوة متفجرة، واستهدف مجلس عزاء داخل حسينية بمنطقة المعالف جنوبي بالعاصمة العراقية.

وقال مصدر أمني لموقع “السومرية نيوز”، إن “الانفجار الأول نجم عن عبوة ناسفة داخل الحسينية. والتفجير الثاني عبارة عن حزام ناسف داخل الحسينية نفسها”.

وأفادت المعلومات الأولية بأن الهجوم أسفر عن مقتل شخص، فيما سقط بالتفجير، حسب مصادر مختلفة، بين 4 إلى 6 مصابين، ووصلت قوة أمنية إلى مكان الحادث ونقلت المصابين الى مستشفى قريب.

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