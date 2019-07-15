مسرور بارزاني يهنئ حزب الدعوة والمالكي: نأمل بتأسيس حقبة جديدة مع كوردستان

هنأ رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني، حزب الدعوة الاسلامية بنجاح مؤتمره وتجديد الثقة بنوري المالكي امينا عاما للحزب.

وذكر بارزاني في بيان “أبارك لكم نجاح مؤتمركم الموقر، والتجديد لكم أميناً عاماً لحزب الدعوة الاسلامية. آمل أن يكون ذلك دافعاً لتأسيس حقبة جديدة في العلاقات مع اقليم كوردستان، في ظل الأجواء الايجابية السائدة الآن”.

واضاف، “إذ نهنئكم، فإننا نأمل من حزب الدعوة أن يلعب دوراً في ترسيخ تلك الأجواء وتثبيتها، بما ينعكس ايجاباً على العلاقة بين اربيل وبغداد على المدى الطويل، ويحقق الازدهار للعراق عموماً”.

وأعاد حزب الدعوة الإسلامية في العراق امس السبت، انتخاب نوري المالكي، أميناً عاماً للحزب، خلال الانتخابات الحزبية التي جرت في محافظة كربلاء جنوبي العراق.