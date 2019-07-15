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مسعود بارزاني ورئيسا حكومة وبرلمان الاقليم يشاركون باليوم الوطني الفرنسي

شارك زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني بحضور رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني ورئسة برلمان كوردستان ريواس فائق، مساء الاحد، في الاحتفال باليوم الوطني الفرنسي الذي اقيم باربيل.
وجرت مساء الاحد مراسم مهيبة بذكرى العيد الوطني الفرنسي في القنصلية الفرنسية العامة باربيل.
وجرت خلال المراسم قطع كعكة الصداقة من قبل القنصل الفرنسي ومسعود بارزاني ورئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني.
واحتفلت فرنسا اليوم الاحد بالعيد الوطني الفرنسي احتفالا بحصار سجن الباستيل واقتحامه من قبل الثوار الفرنسيين في باريس وتحرير جميع السجناء عام 1789.

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