مسيرة حاشدة في بغداد احتفالاً بذكرى ثورة 14 تموز المجيدة

انطلقت مسيرة جماهيرية حاشدة من ساحة الفتح في بغداد، أمس صباحاً، في مناسبة الذكرة الـ 61 لثورة 14 تموز المجيدة، شارك فيها المئات من كوادر وأعضاء الحزب الشيوعي العراقي يتقدمهم قادة الحزب، اضافة الى نقابات واتحادات وشخصيات وطنية.

ورفع الحاضرون في المسيرة شعارات تمجد ذكرى الثورة، وتعبر عن الاعتزاز بالمنجزات العديدة والكبيرة التي قدمتها في ظرف أربع سنوات.

ودعا المشاركون في المسيرة، الى بناء الدولة المدنية، وأدانوا نهج المحاصصة الطائفية والاثنية في إدارة الدولة، وما خلفه من اضرار على صعد مختلفة أبرزها تفشي الفساد وسوء الخدمات.

وتوقفت المسيرة في ساحة الاندلس وسط بغداد، حيث ألقى الرفيق رائد فهمي سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراق كلمة مرتجلة عن أهمية استذكار ثورة 14 تموز ودروسها والعبر التي يجب الاستفادة منها، مشيراً باقتضاب إلى ما حققته الثورة على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، معبراً عن اسفه لمهاجمة الثورة من قبل مؤيدي النظام الملكي.

بعد ذلك، ألقت الرفيق بشرى أبو العيس عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي، كلمة الحزب في المناسبة، مشيدةً بالثورة، مؤكدةً إنها “بحق ثورة الحرية واستعادة السيادة والكرامة الوطنية، ثورة كسر القيود والاملاءات الأجنبية، ثورة تحرير الاقتصاد الوطني من التبعية؛ ثورة الانشاء والاعمار والبناء الصناعي والزراعي والخدمي”.