مقتل عنصرين بالحشد في عملية واسعة لتطهير “امام ويس” و”حمرين”

بعد عملية واسعة دامت 48 ساعة في مناطق “امام ويس” وسلسلة جبال حمرين في حدود خانقين، قتل عنصرين من الحشد الشعبي وتم الاستيلاء على كمية من الالغام والاعتدة والدراجات النارية، من دون العثور على اي عنصر من ارهابيي تنظيم “داعش” في المنطقة.

وقال قائد عمليات ديالى غسان كاظم في بيان له اليوم الاحد، ان اليومين الماضيين وفي عملية عسكرية من اربعة محاور في مناطق امام ويس وسلسلة الجبال والمناطق القريبة لبحيرة حمرين، استطاعت القوات الامنية ان تحقق جميع اهدافها.

واضاف كاظم انه تم تدمير ستة مقرات ومضافات تابعة لتنظيم “داعش” الارهابي والاتستيلاء على 21 عبوة ناسفة واربعة احزمة ناسفة واربع دراجات نارية واحراق دراجتين اخريتين.

وتطرق الى ان قواته تمكنت من الاستيلاء على كمية من الاعتدة والاجهزة كالحواسيب الشخصية وكمية من مادة السي فور اضافة الى مواد غذائية ومؤن اخرى، لافتا الى تطهير المنطقة من عناصر التنظيم الارهابي.

ونوه الى انه في اليوم الاول من العملية ونتيجة لانفجار عبوة ناسفة قتل عنصران من الحشد الشعبي، اضافة الى اصابة مدير جهاز استخبارات ديالى بجروح، مستدركا انه لم يتم قتل او اسر اي عنصر من ارهابيي “داعش” خلال العملية.