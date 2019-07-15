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ملا بختيار يعلن عن مشروعه: انتظروا التغييرات

اعلن ملا بختيار مسؤول الهيئة العاملة في المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني، ان المؤتمر الرابع للاتحاد الوطني سيكون للاتحاد، لافتا الى انه سينشر مشروعه من اجل مؤتمر التغييرات.
جاء ذلك خلال لقاء له مع عدد من كوادر واعضاء مركز تنظيمات رابرين للاتحاد الوطني الكوردستاني.
واضاف ملا بختيار انه سيقوم بنشر مشروعه كما تعهد سابقا، بعد تشكيل الحكومة الجديدة في اقليم كوردستان، لافتا الى ان المشروع سيكون من اجل مؤتمر التغييرات ورفض التوافق وقبول التفاهمات بفتح ابواب الحوار نحو المؤتمر الرابع، مؤتمر الاتحاد.

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