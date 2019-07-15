نائب يهاجم سياسيي الملكية والجمهورية: هم من المزبلة ذاتها

هاجم عضو مجلس النواب العراقي فائق الشيخ علي، اليوم الاحد، سياسيي الحقبتين، الملكية والجمهورية، في العراق، واصاف اياهم بأنهم “من المزبلة ذاتها”، على حد تعبيره.

وقال الشيخ علي في تغريدة له بموقع التواصل الاجتماعي تويتر “اليوم عالگة بين الملكيين والجمهوريين، كل منهما يروي محاسن قومه ومساوئ خصمه”، في اشارة الى ثورة 14 تموز التي اسقطت النظام الملكي في البلاد واعلنت قيام الجمهورية العراقية.

واضاف “ليست هذه الحقيقة.. إنما الحقيقة هي (باستثناء العائلة المالكة) فإن معظم سياسيي العهدين (الملكي والجمهوري) هم من النفاية نفسها، من المزبلة ذاتها، من المستنقع عينه، ولا فخر لفردة على أخرى”.