وزير الكهرباء العراقي : لم استقيل .. تعرضت للقرصنة

أعلن وزير الكهرباء العراقي لؤي الخطيب ، المدعوم من تحالف سائرون بزعامة مقتدى الصدر، يوم الأحد ، تعرض صفحته الشخصية على ”فيس بوك“ إلى القرصنة، فيما أعلن ”الهاكرز“ استقالة الوزير.

وقال الخطيب في تغريدة عبر ”تويتر“ : ” تم اختراق صفحة الفيسبوك الشخصية، وخبر الاستقالة غير صحيح“.

وجاء اعلان الوزير بعد دقائق على قرصنة صفحته ونشر استقالته في تدوينة جاء فيها : ” أضع استقالتي من منصب وزير الكهرباء أمام رئيس الوزراء الدكتور عادل عبدالمهدي ، وسبب الاستقالة هو عدم قدرتي على توفير الكهرباء لشعبنا العراقي الصابر“.

و على الرغم من إنفاق نحو 40 مليار دولار على قطاع الكهرباء خلال السنوات الماضية الا ان العراق يعاني نقصًا حادًا في إمدادات الطاقة الكهربائية خاصة في فصل الصيف حيث ارتفاع درجات الحرارة التي تصل احياناً الى نصف درجة الغليان .