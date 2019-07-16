أخطاء شائعة في كتابة الهمزة!!

كريم مرزة الأسدي

رأيت بعض الأدباء والشعراء والكتاب يخطئون – على وجه الخصوص- قي كتابة الهمزة على الألف، أو تحتها، لهذه الأسماء والأفعال، وهذا لا يصح ولا يجوز مطلقا، أمّا إذا وضعت حركة فتح أو كسر، فالحركة ليست بحرف ولا همزة. أمّا إذا جاءت الكلمة في بداية الكلام، أو الجملة؛ فلا بأس من وضع الحركة؛ لأن العرب لا يبدأون بساكن.

إذًا لا يجوز مطلقًا كتابة الهمزة في بداية الأسماء والأفعال الآتية:

1 – في الأسماء العشَرة: (اسم)، (است)، (ابن)، (ابنة)، (ابنُم)، (امرؤ)، (امرأة)؛ فهذه سبعة، ويدخل فيها مثنى هذه الأسماء السبعة ( اسمان، استان، ابنان، ابنتان، امرأتان؛ و مثلها (اثنان)، و(اثنتان)، هذا مثنى الرفع، وكذلك مثنى النصب والجر لهذه الأسماء( اسمين، استين، ابنين، ابنتين، امرأتين، اثنين، اثنتين)، وفي كل حالات الإضافة لمثنى هذه الأسماء تحذف النون، ولا تكتب الهمزة على الألف في أول الكلمات، لأنها همزة وصل، وليس بهمزة قطع!!

وكذلك لا تكتب الهمزة على ألف (ايمُنُ اللهِ) – و لغاتها، نحو (ايمَن الله) بفتح الميم، و(ايم الله).

ملاحظة، كلمة (أبناء)، وهي جمع كلمة (ابن) تكتب الهمزة.

2 – في الأفعال: لا تكتب الهمزة مطلقًا على ألف بداية الأفعال، أو المصادر المذكورة:

– أمر الفعل الثلاثي، كما في: (اقرأ)، (ادرس)، (اركض).

في أمر الفعلين الخماسي والسداسي وماضيهما ومصدرهما،: الخماسي: (ارْتفعْ)، (ارْتفعَ)، (ارتفاع)؛ السداسي: (استدركْ)، (استدركَ)، (استدراك).

وكما تعلمون همزة الفعل المضارع للمتكلم تكتب في جميع الأحوال: أرتفعُ (أنا)، أستدركُ (أنا)؛ وهي من الحروف الأربعة ( أنيت)، التي تدخل الفعل المضارع .

ملاحظة مهمة:

الحق وضع الكسرة أو الفتحة فوق الألف للأسماء والأفعال والمصادر – المذكورة آنفًا- في بداية الكلام أو الجمل لا بأس به، لأن العرب لا يبدأون بساكن، على حين الهمزة كبقية الحروف الصحيحة مدى كمها الزمني الصوتي أكبر من الحركات، أما حروف اللين (واي)؛ فكمها الزمني الصوتي أقل من الحروف الصحيحة، وأكثر من الحركات المناسبة لها، لذا في الشعر العربي لا يجوز إبدال ألف التأسيس بحرف صحيح ساكن ( من الصوامت) ، ولا الحروف الرديفة ( واي اللينات؛ وهي الصوائت) بحروف صحيحة!! لأن الوزن يختل على الأذن المرهفة؛ لتباين الكم الزمني الصوتي؛ نعم لغتنا العربية الخالدة دقيقة جداً، لا تقبل الخطأ، ولله في خلقه ولغاتهم شؤون!

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كتبت بحثًا موسعًا عن قواعد كتابة الهمزة في جميع مواضعها؛ وهمزتي القطع والوصل؛ والألف

اللينة، أرجو مراجعته؛ وهذا التنبية لكثرة الأخطاء في هذه المواضع.