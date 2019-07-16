إستثمار بغداد … رؤية إستثمارية واعدة وخطوات جادة يشهدها القطاع التعليمي في العاصمة بغداد

دعماً للمسيرة العلمية والإهتمام برصانتها أولت هيئة إستثمار بغداد متمثلة برئيسها المهندس شاكر الزاملي أهمية خاصة للقطاع التعليمي وشجعت على الإستثمار فيه لتحقيق الشراكة الحقيقية بين التعليم الحكومي والتعليم الأهلي حيث أجازت الهيئة وضمن رؤية إستثمارية واعدة العديد من الإجازات الإستثمارية في القطاع التعليمي للنهوض به من أجل تقديم أفضل الخدمات التعليمية المتطورة والمبتكرة التي تواكب التكنولوجيا الحديثة ومن أجل توفير فرص عمل مناسبة للكوادر التعليمية من الخريجين لكليات التربية ومن كافة الإختصاصات .

تنوعت المشاريع الإستثمارية المجازة من قبل هيئة إستثمار بغداد بين المدارس والكليات والتي تم إنشاؤها بتصاميم هندسية حديثة نذكر منها مشروع مدرسة (عشق بغداد ) الذي يتضمن مجمع مدارس إبتدائية وثانوية وروضة ومشروع مدرسة الإمتياز النموذجية لشركة الصواري في منطقة زيونة وهو من المشاريع المنجزة بالكامل والذي يضم (26) صفا ً إضافة للقاعات الرياضية والمختبرات الحديثة والمكتبة والمساحات الخضراء ، ومشروع مدرسة ( عشق بغداد) في منطقة البيجية المنفذ من قبل شركة الفناء الهندسية .

وقد عملت الهيئة على منح إجازة إستثمارية من أجل إعادة تأهيل وتطوير مكتبة المأمون الثقافية وملحقاتها الخارجية إضافة الى منح الإجازات للعديد من الجامعات الأهلية كجامعة الشموخ المستثمرة من قبل شركة رافدي العراق للتجارة والمقاولات العامة ليكون صرحاً علمياً جديدا ًفي شارع الخيزران / منطقة السيدية ، الجامعة تضم بنايات تتألف من عدة أقسام للمجموعة الطبية والهندسية إضافة الى الكليات الإنسانية والمكتبة المركزية ومختبرات حديثة إذ أنها ستستقبل طلابها مع بداية العام الدراسي الجديد . أما جامعة المشرق الأهلية والمستثمرة من قبل شركة الأدرس للإستثمارات العقارية في منطقة العامرية على طريق المطار الدولي فتشمل كليات المجموعة الطبية والهندسية ، هذا ويأتي مشروع كلية الإسراء الجامعة في مقدمة المشاريع المتميزة والمنجزة بالكامل والكائن في منطقة البتاويين ساحة الأندلس حيث تضم الكلية أقساماَ علمية وإنسانية وتتألف بناية الكلية من (3) مباني بإرتفاع ستة طوابق مع الطابق الأرضي متضمنة (18) قسما علمياً وأدبياً . إضافة الى سلسلة المشاريع التربوية والتعليمية يأتي مشروع مجمع (نون والقلم ) التعليمي الواقع في الطريق الفاصل بين حي الصحة وأبو دشير ليكون مشروعاً تربوياً متميزاً حيث سيتم أفتتاح المرحلة الثانية منه قريباً بعد أفتتاح المرحلة الاولى للمشروع والذي يقع على مساحة (20) دونم ويضم حضانة وإبتدائية ومتوسطة وإعدادية إضافة الى جامعة ونادٍ ثقافي وترفيهي ومسبح أولمبي ومسرح للإحتفالات ومركز تدريب ومكتبة مركزية وسيوفر (1000) فرصة عمل لكافة الإختصاصات . حيث تسعى تلك المؤسسات التعليمية الى تطوير آلية التعلم ورسم إستراتيجية التعليم ليمارس من خلالها الطالب أنشطة متعددة تعزز القيم الأصلية وتحترم التنوع الثقافي لبناء شخصيته المتكاملة .