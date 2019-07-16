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الاتحاد الاوربي: العراق قادر على الحد من التوترات وتهدئة الاوضاع في المنطقة

رأت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي فدريكا موغريني يوم الاثنين ان العراق يستطيع ان يؤدي دورا في الحد من التوترات، وتهدئة الاوضاع في المنطقة.

وقالت موغيرني في تصريح ادلت به للصحفيين انها اجرت زيارة الى الكويت والعراق، مضيفة ان دول المنطقة تعلم بأن افتعال الازمات والتوترات في تلك المنطقة يعود تأثيرها السيء عليها بالوبال.

واضافت ان “العراق بذل جهودا في مجال تهدئة الاوضاع في المنطقة، ويتعين على الحفاظ على ما حققه من مكتسبات في هذا الاطار”، مؤكدة ان “الاتحاد الاوربي يعمل على دعم العراق في هذا المجال ومختلف المجالات الاخرى”.

وتابعت موغيريني بالقول ان “العراق من البلدان التي تستطيع المشاركة في تهدئة الاوضاع وخفض حدة التوترات بالمنطقة وفق المعطيات المتوفرة لديه”.

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