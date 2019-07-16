الحلبوسي يطمئن الفلسطينيين باستحقاقات الورثة للحقوق التقاعدية للعاملين في العراق

استقبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الاثنين، رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتيه والوفد المرافق له الذي يزور بغداد في زيارة رسمية.

وقال الحلبوسي في اللقاء إن “هذه الزيارة لها وقع كبير في الظروف التي تمر بها الأمة العربية والمنطقة”، مؤكدًا “موقف العراق الثابت بإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف، ودعمه لمبادرات السلام العربية والدولية ووقف الاستيطان الإسرائلي وقرارات الشرعية الدولية”.

وأشار رئيس مجلس النواب إلى أن “رفض العراق المشاركة في مؤتمر المنامة هو تأكيدٌ لموقفه الثابت تجاه حقوق الشعب الفلسطيني”، مبينا ان “مجلس النواب عازمٌ على تفعيل لجان الصداقة النيابية والتعاون البرلماني بين البلدين”، مشيرًا إلى “دور العراق في الحراك البرلماني عربيًّا ودوليًّا بعدم المساس بحقوق الشعب الفلسطيني ورفض كل المحاولات الرامية إلى تهويد القدس والتعرض للمسجد الأقصى أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين”.

كما أعرب الحلبوسي عن “حرص السلطتين التشريعية والتنفيذية على الحفاظ على حقوق الفلسطينيين المقيمين في العراق وحمايتهم وضمان استحقاقات الورثة منهم للحقوق التقاعدية للمتقاعدين الفلسطينيين العاملين في مؤسسات الدولة”، كما كشف عن “الرغبة مستقبلا لتشكيل وفد نيابي لزيارة رام الله؛ تعبيرًا عن الدعم والمساندة الشعبية لحقوق الشعب الفلسطيني”.

من جهته قال أشتيه إن “نجاح مجلس النواب العراقي بتنوع مكوناته الممثلة للشعب هو الذي مكَّن العراقيين من تحقيق النصر على الإرهاب”، كما ثمَّن “مواقف البرلمان العراقي عربيًّا ودوليًّا في دعم القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني”.