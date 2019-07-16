الديمقراطي الكوردستاني يستعيد منصباً رفيعاً في محافظة نينوى

اعلن رئيس مجلس محافظة نينوى، اليوم الاثنين، ان في الموصل اربع مديريات عامة، احداها من حصة الحزب الديمقراطي الكوردستاني، لافتا الى انه تم تحديد المرشح للمنصب وسيتم التصويت عليه وانتخابه في الاجتماع المقبل للمجلس.

وقال رئيس المجلس سيدو جتو لوسائل اعلام محلية انه على مستوى محافظة نينوى هناك اربع مديريات عامة وهي التربية والصحة والاستثمار والشرطة، مبينا ان احدها من حصة الحزب الديمقراطي الكوردستاني وهي مديرية الصحة.

واضاف انه تم تحديد اسم المرشح وتقديمه للمجلس للتصويت عليه في جلسته المقبلة، لافتا الى انه سيتم اقرار الترشيح والتصويت وسيتسلم مرشح الديمقراطي منصبه.

وتابع جتو انه عدا المديرية العامة، فان الديمقراطي الكوردستاني سيتسلم مجموعة من المناصب الاخرى من حصته وفقا للاستحقاق الانتخابي الذي يشكل 33% من المجلس ويستحق الحزب اكثر من 30% من مناصب الموصل، مبيناً ان من بين كل اربعة مناصب هناك منصب واحد من حصة الديمقراطي.

وتطرق جتو الى ان اي منصب من حصة الديمقراطي ستتم استعادته، موضحاً انه في الاونة الاخيرة وبعد اقصاء المحافظ ونائبيه واحدهما من حصة الديمقراطي، ستتم استعادته ايضا.