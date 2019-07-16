العراق يتسلم ملكية مقبرة نابلس الفلسطينية

تسلم العراق وثيقة ملكية مقبرة لمقبرة الشهداء العراقيين في نابلس.

ومقبرة نابلس دفن فيها اكثر من 200 جندي عراقي شاركوا بحرب 1948.

جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي مع نظيره الفلسطيني محمد اشتية.

وبحسب بيان لمكتب عبدالمهدي، فان الاخير تلقى دعوة لزيارة فلسطين.

كما تسلم عبدالمهدي وقدم وثيقة ملكية الحكومة العراقية لمقبرة الشهداء العراقيين في نابلس “تعبيرا عن الاعتزاز بهذه المواقف والتضحيات”.