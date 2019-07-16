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القوات الأمريكية تستخدم تكتيكا جديدا للاستطلاع في صحراء الانبار

أفاد مصدر أمني في قيادة حشد محافظة الانبار، الثلاثاء، بأن القوات الامريكية تستخدم تكتيكا جديدا في مهامها الاستطلاعية بالمناطق الغربية.

وقال المصدر إن “القوات الأمريكية اعتمدت على تكتيك جديد في مهام استطلاع قواتها يتمثل باستخدام الطائرات الحربية بدلا من القوات البرية”.

وأضاف، أن “المناطق الغربية شهدت في الآونة الاخيرة عمليات استطلاع مكثفة من قبل الطيران الحربي الامريكي خاصة المناطق الصحراوية القريبة من الشريط الحدودي مع سوريا”.

وأوضح، أن “عمليات الاستطلاع البري للقوات الامريكية في المناطق الصحراوية انخفض بشكل كبير”، مشيرا الى أن “تلك القوات اتخذت حزمة من الاجراءات الاحترازية المشددة على كافة مواقعها خاصة في قاعدة عين الاسد الجوية بناحية البغدادي بقضاء هيت غربي الانبار ومواقع اخرى قريبة من الشريط الحدودي مع سوريا”.

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