المرأة الأيزيدية ليست لها طائفة ثابتة فلتكن طائفة الداعش للبعض منهن.؟

رفضآ وتعليقآ وتوضيحآ على هذا ( الضغط ) و العنوان والمضمون الدولي الغير أنساني المزعوم بحقنا نحن الأيزيديين وعامة وحسب ماهو موجود وأدناه ………………….

المجتمع الدولي يضغط على الإيزيديين.؟

لإجراء إصلاح ديني وقبول أبناء داعش.؟

قبل ( الرفض ) والقيام بأية أجرائات دينية عشوائية وعدم السماح بقبول جلب وأيواء وتربية مخلفات ( الزنا ) والقذارة الداعشية اللعينة بين مجتمعنا ( داسني ) الأيزيدي الطاهر النقي وحسب رأي وقراري الشخصي الدائم وبصفتي Pir بير رجل دين داسني ……………..

أود التطرق والتجدد الى ( حقيقة ) ذلك السؤال الشخصي التي وجهت لي وقبل ( 10 ) سنوات الماضية في هذه الدولة ( المانيا ) العلمانية المحترمة من جانب الراحل ………….

عندما قال هل هناك ( دين ) طائفة أو قبيلة وحتى ( عائلة ) ثابتة للبنت والمرأة الأيزيدية .؟

فقلت ( نعم ) ولكنه قال لالالالالالالالالا وأنك لم تفهم كلامي وقصدي.؟

قلت كيف ولماذا توجه لي هذا السؤال فقال……………….

أنظر الي والى أبنتي ……………العزيزة هذه ………..نحن من قبيلة ………..ولنا خودان ………الولي والصحابي وووووووعادات وتقاليد …………..بعد أيام قادمة ستتزوج من …………وهو من قبيلة أخرى وله خودان وصيام وأعياد وتقاليد أخرى.؟

ستضطر الى ( ترك ) والتخلي ونسيان خودانها وعاداتها وصيامها السنوي ………… وأن تغييرت الأمور والمشاكل بينهما ولالالالالالالالالالالالالا سامح الرب لهم…..

ستتزوج من شخص ( ثاني ) وآخر وآخر وممكن أن يكون من قبيلة أيزيدية أخرى ولهم أعياد وصيام وتقاليد سنوية أخرى و مختلفة عنهما……………؟

للعلم أن الأيزيديين يتكونون من حوالي ( 85 ) قبيلة لالالالالالالالالالالا وبل طائفة دينية مختلفة الخودان / ولي وصحابي مثل ( 41 ) بير ومثلهم الشيخ والأمير والفقير والقوال ………..؟

قلت له ( نعم ) وصدقت ولماذا والى متى ستبقى هذا ( الأختلاف ) والتفرقة القبلية بيننا.؟

لنعود الى ( الرفض ) والطعن في جميع قرارات المجتمع الدولي المزعوم أو ما تسمى بمنظمات حقوقية كاذبة بسبب سكوتهم ( المخجل ) المخزي وهناك أكثر من ( 3000 ) بنت وأمرأة أيزيدية شنكالية لالالالالالالالالالالا تزال ( مخطوفة ) وأسيرة ومغتصبة وبأسم المدعو ( الله ) وحسب كتاب ( القرآن ) وسورة الأنفال الشرانية وأدناه ……………..

https://www.holyquran.net/cgi-bin/prepare.pl?ch=8

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَنفَالِ قُلِ الأَنفَالُ ( لِلَّهِ ) وَالرَّسُولِ .؟

وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ ( خُمُسَهُ ) وَلِلرَّسُولِ .؟

مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَى .؟

فَكُلُواْ مِمَّا غَنِمْتُمْ ( حَلالاً ) طَيِّبًا وَاتَّقُواْ اللَّهَ.؟

إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ .؟

ههههههههههههههههه أية ( رحيم ) كذاب هذا المدعو الله …………….؟

نعم والعودة مرة أخرى الى ( حقيقة ) ذلك السؤال ومطالبات ( البعض ) نعم وأكرر للبعض من هذه الناجيات الأيزيديات الديانة وسابقآ.؟

المسلمة السنية الداعشية الحالية للبعض منهن.؟

السبب وأن كانت ( مؤمنة ) وحقآ وبعد ( الهروب ) والخلاص من أيدي ( عصابة ) المدعو الله الداعشية بدينها وخودانها وقبيلتها الأيزيدية الطاهرة النقية………….؟

ستتحطم وستدوس وستمر فوق كل ( الحنان ) والأمومة المزعومة لها والتخلي عن مخلفاتهم والعودة الى أهلها ( مرفوعة ) الشرف والرأس وفداء لأرواح ودماء الآلاف من أهلها وقومها الأيزيدي الذين قتلوا وبأسم ( الله ) المزعوم عندما يقول في سورته ( الأنفال ) الشرانية ……..

فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ .؟

في يوم ( الغدر ) والخيانة الدولية وقبل العراقية وعامة في 3 / 8 / 2014م ولحد اليوم……..؟

نعم ولتكن ( طائفة ) الدواعش الشرانية الأرهابية طائفة وقبيلة ( جديدة ) وأخرى للبعض منهن وأن كررتا الطلب والحنان المزعوم لهن حيث تقول بعض الكلمات والمقتطفات الواردة في هذا ( الضغط ) والطلب الدولي الغير أنساني علينا وأعلاه وأدناه …………..

المجتمع الدولي يضغط على الإيزيديين.؟

لإجراء إصلاح ديني وقبول أبناء داعش.؟

جيهان، الأيزيدية البالغة 18 عاما تركت أطفالها الثلاثة.؟

الذين أنجبتهم مع عنصر في تنظيم داعش.؟

والعودة الى عائلتها، .؟

لم أستطع أن أعيدهم معي الى البيت.؟

فهم أولاد داعش .؟

كيف آتي بهم الى هنا.؟

وأشقائي ما زالوا عند داعش؟

تقول النائبة السابقة الأيزيدية فيان دخيل……..؟

إن الموضوع معقد جداً.؟

والحل الأنسب حاليا…….؟

موجود خارج العراق…….؟

الحل هو ( هجرة ) النساء مع أطفالهن الى أوروبا.؟

في الختام ودون ( المدح ) وأبراز نفسي بصفة ( عادل ) ومؤمن بحق وحنان الأمومة في كل مكان وزمان أشارك ( الرأي ) والكلام مع الأخت والنائبة ( فيان دخيل ) أن الموضوع معقد والحل الوحيد هو ( هجرة ) كل مغتصبة ومصرة على حضانة مخلفات الدواعش الى خارج العراق والأبتعاد عن ( جميع ) الأيزيديين وبدلآ أن تقتل.؟

أو يقتل أطفالها أو موتهم والطرق كثيرة عند أهلها ……………..؟

لتكن أيزيدية ( ميتة ) ومفقودة والى الأبد أسوة بآلاف الأيزيديات اللواتي ماتن حرقآ وعطشآ وظلمآ بسبب ديانتهن وليست اليوم وفقط أنما ومنذ ظهور وأنتشار ( الأسلام ) وأحتلال لالش / كوردستان ولأكثر من ( 72 ) فرمان وأدناه ……………….

حملات الإبادة الجماعية ( الفرمانات ) التي تعرض لها الشعب الأيزيدي

بير خدر الجيلكي

المانيا في 15.7.2019