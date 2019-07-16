المرجع الاعلى للايزيديين: انتخاب مسرور بارزاني امل مشرق لمكونات كوردستان ومستقبل جديد

بعث البابا شيخ خرتوزحاجي اسماعيل المرجع الديني الاعلى للديانة الايزيدية، ببرقية تهنئة الى مسرور بارزاني بمناسبة تسنمه منصب رئيس حكومة إقليم كوردستان.

وجاءت في برقية التهنئة “نحن على ثقة تامة ان انتخابكم رئيسا لحكومة إقليم كوردستان والتشكيلة الوزارية الجديدة سوف ترسم خارطة ومستقبلا جديدا، وتعكس ثقة القيادة السياسية والشعب الكوردستاني لشخصكم”.

واضاف ان “وجودكم على رأس الحكومة هو الأمل المشرق والخيمة الحاضنة لجميع أبناء الإقليم وبكل مكوناته الدينية والقومية ومن ضمنهم المكون الايزيدي”.