النائب رائد فهمي يستقبل وفداً من اهالي الصويرة

استقبل القيادي في تحالف سائرون رائد فهمي وفداً من اهالي قضاء الصويرة في محافظة واسط يوم الجمعة الماضي، وناقش معهم الواقع الخدمي والصحي والتعليمي والرياضي وقدم الوفد مجموعة من المطالب التي يعاني منها القضاء والتي استمرت لفترة طويلة.

وبين الوفد ان قضاء الصويرة يعد من أكبر الاقضية العراقية لكنه يعاني اهمالا واضحا من قبل السلطات المحلية والاتحادية على صعيد تقديم خدمات الصرف الصحي والصحة والتعليم وتوقف المعامل الموجودة في القضاء.

وعرض الوفد مشكلة توقف مشروع مجاري القضاء منذ 2014 مما سبب تصاعد الغبار وحفر الطرق وانتشار المستنقعات.

واكد النائب رائد فهمي أهمية الضغط الجماهيري الذي يمارسه اهالي القضاء لغرض المطالبة بحقوقهم وتلبية مطالبهم مشدداً على ضرورة إطلاق حملة واسعة للاستجابة لها بالسرعة الممكنة.

هذا وسيقدم مكتب النائب مجموعة المطالب الى الجهات ذات العلاقة لغرض متابعة انجازها وتذليل المشاكل التي تخص اهالي القضاء.