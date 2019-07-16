الى رؤساء العراق المنهوب من السياسين السراق( اريد قطعة ارض سكنية في بغداد )

أبو ذر لمعاوية بن أبي سفيان: حين رآه يبني قصراً باذخاً : إذا كان هذا من مالك فهو الإسراف وإن كان من مال الأمة فهي الخيانة…

ولدت في بغداد الكرخ ( الفحامة ) منذ اكثر من اربع وسبعون عاماً، لم احصل من صدام على بيت سكن ولا من هذه الحكومات، فأنا لستُ سياسياً! انا احملُ هوية وطني العراق ابا الحضارات وعبير مدينتي بغداد التى ولدت فيها . وتأكدت من الدستور، العراقي إنّهُ منذ أن تأسست الحكومة عام ( 1921) ولحد الآن، مكتوبٌ إن العراقيين متساوون في الحقوق والواجبات، عرِفتُ إن هذه القوانين القديمة والجديدة هي حبرٌ على ورق، لعن الله الحكومات التي تسرق ولم تعطي للعراقي بالتساوي .باستثناء المروحوم ابا الفقراء (عبد الكريم قاسم) كان رجل معطاء للفقراء رحمه الله هكذا .التاريخ يكتب .

أيها الرؤساء .الحكومات ضعيفة الاوضاع الحالية تحتاج اما قوة تخترق الأراضي وتستولي عليها بالقوة .اما رئيس حزب أيضا يسيطر على العقارات بالقوة .مثل الساكنون الان البعض من السياسين بالكرادة او الجادرية والعرصات والمنصور وشارع فلسطين وغيرها وهم ليسوا من بغداد . .لكن انا كبير السن وتعبان من بغداد .اريد مائة متر ( بالفحامة ) الكرخ مسقط راسي ونفوس دائرتي المنصور ..ولكم جزيل الشكر والتوفيق …

.الكاتب والناشط المدني علي محمد الجيزاني .