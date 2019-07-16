بارزاني يتوقع تحسن السوق وتوفير فرص العمل في اقليم كوردستان

توقع رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني يوم الاثنين تحسن السوق، وتوفر فرص العمل في اقليم كوردستان خلال المستقبل القريب.

وقال بارزاني في كلمة له خلال افتتاح معرض “فرص” الدولي في العاصمة اربيل اليوم، انه “لمن دواعي سروري ان تشترك اكثر من 150 شركة في هذا المعرض الذي سيوفر اكثر من 1700 فرصة عمل للشباب في الاقليم”.

واضاف انه “لو يتم توفير فرصة عمل واحدة فهذا يُعد امرا مهما للغاية لأنها تبعث الامل للحياة”.

واردف بارزاني بالقول انه “بعد 2003 قطع اقليم كوردستان مراحل كبيرة في الاعمار ومجال الاقتصاد، و وفر عشرات الالاف من فرص العمل للشباب في قطاعات مختلفة”.

واكد انه “لولا الحرب ضد داعش والازمات المتتالية لكان وضع اقليم كوردستان حاليا افضل من اي وقت مضى، و لتوفرت فرص العمل لمئات الالاف”.

واشار بارزاني الى ان “اقليم كوردستان يمر في مرحلة جديدة حاليا ويحث الخطى نحو مستقبل افضل ستتحسن معه السوق ويتم فيه توفير فرص عمل”.

ونوه رئيس اقليم كوردستان ان “البلدان الناجحة اثبتت وبالتجربة ان توفير العمل ليس من مسؤولية الحكومة وقطاع العام وحده بل يتعين ان يؤدي القطاع الخاص الدور الرئيس في هذا المضمار”.

وحث بارزاني شباب الاقليم على القبول بأي فرصة تتوفر لهم والاقبال على العمل بجد ومثابرة لتحقيق طموحهم قائلا “طريق الالف ميل يبدأ بخطوة”.