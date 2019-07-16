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بالفيديو…سياسي ليبي: تسريبات عن عقد اجتماع لأعضاء البرلمان بمكان توافقي بالجنوب

 قال المحلل السياسي الليبي، حسين مفتاح، إن جولة المباحثات التي دارت خلال الأيام الثلاث الماضية لأعضاء البرلمان الليبي المجتمعين في القاهرة برعاية مصرية شهدت العديد من النقاط الإيجابية، وعلى الرغم أن المداولات تناولت العديد من النقاط بما فيها النقاط الخلافية إلا أن البيان الختامي تطرق لنقاط عامة.

وأضاف مفتاح خلال لقاء له على فضائية الغد الاخبارية، مع الإعلامي خالد عاشور، أن من ضمن البيان كانت النقطة الأساسية التي يمكن التعويل عليها هي ضرورة العمل على جمع أعضاء مجلس النواب وعقد جلسة بمكان توافقي داخل الأراضي الليبية، مشيرا إلى أن هناك تسريبات تؤكد أن تلك المنطقة ستكون بالجنوب الليبي في مدينتي غات أو غدامس باعتبارهما مدن محايدة.

وأوضح مفتاح أن النقطة الثانية في البيان هي المحافظة على وحدة مجلس النواب الليبي، لا سيما أنه خلال الفترة الماضية حاول مجموعة من النواب عقد جلسة موازية في العاصمة طرابلس، لافتا إلى أن جزء ممن حضر لمحادثات القاهرة 6 نواب ممن شاركوا في برلمان طرابلس وهو مؤشر إيجابي لإمكانية الوصول إلى توافق.

وأشار مفتاح إلى أن مسألة معركة طرابلس لم يتم تجاوزها خلال المحدثات ولم يتمكنوا من توحيد الرأي بشأن تحرير طرابلس، وأن معظم أعضاء مجلس النواب يؤيدون العملية العسكرية في طرابلس وهناك من يختلف معهم، لذا لم يتم إدراج ضمن بيان الختام.

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