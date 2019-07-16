بمشاركة 166 شركة .. بارزاني يفتتح معرض “فرص” الدولي في العاصمة اربيل

افتتح رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني يوم الاثنين معرض (روانكة فرص) الدولي بنسخته الرابعة في العاصمة اربيل بمشاركة العشرات من الشركات المحلية والعربية والاجنبية.

وسيتسمر المعرض الذي يهدف الى توفير الالاف من فرص العمل للشباب في الاقليم مدة يومين في 15 و16 من شهر تمز الجاري.

وانطلق فعاليات ونشاطات المعرض على ارض معرض اربيل الدولي في بارك سامي عبد الرحمن وسط اربيل.

ويشارك في المعرض 166 شركة، و13 دولة وهي كل من “كوريا، والكويت، ولبنان، وانكلترا، والمانيا، وفرنسا، والدنمارك، والسويد، والامارات، وسويسرا، وامريكا، وكندا، والعراق”.