بياف: حفل باهت غابت عنه نجمات لبنان وتكرار في أسماء المكرمين

نجح مهرجان بياف، بدورته العاشرة، بتكريم عدد من أصحاب الإنجازات الجمة والخطى الثابتة في عدد من المجالات الفنية والسياسية والإجتماعية، إلا أن تغطية المهرجان بالنسبة للصحافيين كانت أشبه بالعقاب، برغم مساحة السجادة الحمراء التي فرشت على الأرض، إلا أنها كانت سبباً في إعاقة إجراء الحوارات مع المكرمين والضيوف بشكل مريح.

على مدى ثلاث ساعات متواصلة امتدّت سهرة “البياف” رغم تشديد من المنظّمين على اختصار كلمات المكرَّمين والمكرِّمات، ولم يعرف سبب عدم تقديم لطيفة التونسية أي فقرة غنائية، ولوحظ غياب تام لتكريم أي فنانة لبنانية أو عربية في مجال الغناء في هذه الدورة، واقتصرت التكريمات على الممثلات فقط.

محمد رمضان وحلا شيحا

أسماء بعض المكرمين مفاجأة

وكانت أسماء بعض المكرمين مفاجئة، وبعضهم سمع به الجمهور للمرة الأولى في الحفل، وتمّ تكريم بعض الأسماء للمرة الثانية. كما فضل بعض النجوم أن لا يمروا على السجادة الحمراء أبرزهم: “وائل كفوري، ملحم زين والنجمة السورية سلافة معمار”.

وظهر الحفل وكأنه باهت وغير منسق، ويحتاج لإعادة نظر في السنوات القادمة، في حال أردا القيمون عليه إنقاذه من دائرة التكرار والوقوع في فخ الملل.

النجم المصري محمد رمضان أحدث زلزالاً من لحظة وصوله إلى المهرجان ولغاية انتهاء الحفل، الذي كان ينقل مباشرة عبر قناة “الجديد” اللبنانية وعدد من المحطات والإذاعات العربية الأخرى، .

رولا حمادة خلال تكريمها

مشاهدات من الحفل:

-امتدّ الحفل من الساعة الثامنة والنصف مساء حتى الـ 11:30 بعد منتصف الليل، وتولّت عرضه شاشة الجديد.

-حرصاً على الالتزام بالوقت المحدّد سلفاً لنقل الحفل مباشرةً على الهواء، تمنّى القيّمون على الحفل من الضيوف والمكرّمين اختصار كلماتهم على المسرح، ولم تحاول مقدّمة الحفل ريما نجيم لجم أي استطراد من قبل الضيوف .

-اقترح الممثل اللبناني رفيق علي أحمد أن يصار إلى تشكيل حكومة من النساء وفي حال نجحن يكون هذا إنجازا، وفي حال لا، نرى على الشاشات وجوهاً جميلة.

الممثلة لبنى عبد العزيز

-الفنانة القديرة لبنى عبد العزيز قالت “نحن موجودون في مكان تاريخي لا يمكن أن أنساه أبداً، وهذا التكريم الثاني لي ولبنان أخذت مكاناً مهماً في قلبي “.

فساتين النجمات العربيات في حفل الـ BIAF من الأكثر أناقة؟

-الفنان السوري ناصيف زيتون أهدى تكريمه إلى بلده سوريا ولروح والده، وقال “منذ صغري وأنا أحلم بأن أكون فناناً ناجحاً ويتم تكريمي، وسعيد حيث يتم تكريمي في البلد الذي انطلقت منه.

– لطيفة التونسية أهدت تكريمها لجمهورها في قرطاج الذي ينتظرها بعد سنوات، وكذلك قدمت تكريمها لوالدتها.

– سلافة معمار شكرت “بياف” على تكريمها، وأهدت التكريم لجمهورها ولبلدها سوريا، وتمنت أن تحصل مثل هذه اللقاءات في سوريا .

سلافة معمار خلال تكريمها في “بياف”

– حصد مسلسل “انتي مين” حصّة الأسد من التكريمات، فحصل أغلب ممثليه على جوائز تكريمية من الكاتبة والممثلة كارين رزق الله إلى جوليا قصار وعايدة صبرا ونقولا دانييلا.

-خطف الممثل التركي باريش أردوتش الأضواء، وبدا طبيعياً وبسيطاً في مكانه، ملقيا كلمة باللغة الإنكليزية أعرب فيها عن سعادته بهذا التكريم، وقال إنه من فانز المخرجة اللبنانية نادين لبكي وهو معجب بكلّ ما تقدمه”.

– الفنان التشكيلي أحمد الحاج قام برسم لوحة حسن كامل الصباح الذي أهديث دورة البياف العاشرة له.

سيلفي بين ملحم زين والمعجبات

– كلام نيشان خلال تكريمه كان معبراً ةويختصر مسيرة كل انسان يريد النجاح دون الإتكال على شكله الخارجي.

– تكريم زياد حمزة مدير قطاعي الموسيقى والإذاعات في “MBC”.