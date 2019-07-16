تفاهم بين جامعات اقليم كوردستان وأخرى ايرانية

اعلنت وسائل اعلام ايرانية، الاثنين، ان جامعة “اميركبير” الايرانية، وقعت اليوم مذكرة تفاهم للتعاون المشترك في المجالات العلمية والتعليمية واقامة ورشات مشتركة مع جامعات اقليم كوردستان.

وبحسب وكالة انباء “ايرنا”، فقد اعرب رئيس جامعة “اميركبير” الصناعية سيد احمد معتمدي خلال مراسم التوقيع، عن سعادته لتنمية العلاقات العلمية والتعليمية مع جامعات اقليم كوردستان ومنها جامعة زاخو.

واشاد معتمدي بالعلاقات الجيدة القائمة بين الجامعة ومعظم جامعات العراق، مشددا على ضرورة تعزيز هذه الاواصر.

واضاف انه سيتم في اطار هذه المذكرة اقامة دورات تعليمية ومشاريع مشتركة بين الجانبين، ولفت الى المكانة العلمية التي تحتلها هذه الجامعة على صعيد العالم.

من جهته، اعرب رئيس جامعة زاخو لزكين عبدي جميل عن سعادته لتوقيع مذكرة تعاون مع جامعة اميركبير، بوصفها “من افضل الجامعات في ايران”.

وتابع ان “العراق وايران تربطهما علاقات ومشتركات ثقافية وتاريخية”.