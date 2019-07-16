جمعية الصداقة الفلسطينية-العراقية تثمن زيارة رئيس الوزراء الى العراق

فلسطين/ رام الله

ثمنت جمعية الصداقة الفلسطينية_ العراقية زيارة دولة رئيس الوزراء الفلسطينية الدكتور محمد اشتيه الى دولة العراق الشقيق في ظل الظروف الراهنة الصعبة التي تمر بها المنطقة عامة وخاصة على القضية الفلسطينية.

وباركت الجمعية جهود دولة رئيس الوزراء بتعلميات من فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين في الوقف إلى جانب أبناء شعبنا الفلسطيني في العراق وطرح قضاياهم من عودة القانون٢٠٢وقضية المعتقلين والظروف الصعبة التي يعيشونها .

وأشادت الجمعية بموقف الحكومة العراقية في دعم القضية الفلسطينية على مدى التاريخ وخاصة موقفهم القومي العربي من صفقه القرن ومؤتمر البحرين والوقف لجانب القضية الفلسطينية.

وأعتبر سعد خليل رئيس جمعية الصداقة الفلسطينية-العراقية أن الزيارة كانت ناجحة وهادفة ويعود لحنكة دولة رئيس الورزاء وتوجيهات القيادة الفلسطينية على رأسها سيادة الرئيس محمود عباس الذي يحارب بكل قوة للحفاظ على الحقوق الفلسطينية ومكتسباتها رافضا لصفقة القرن بكل جبروته.