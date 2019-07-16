حكومة بارزاني تمنع ترك المسؤول لمقر عمله: احترام المواطنين وسرعة انجاز معاملاتهم اولوية

أعلنت حكومة اقليم كوردستان، قرارات بشأن مكافحة الفساد في الاقليم.

جاء ذلك خلال اولى جلسات مجلس الوزراء الجديد في اقليم كوردستان برئاسة مسرور بارزاني، لمناقشة جدول اعمال الحكومة الجديدة.

وخرج الاجتماع بقرارات تشدد على ضرورة التزام الوزراء وكبار الموظفين بدوامهم وتوقيته في مقرات عملهم طيلة ايام الاسبوع وعدم السماح لاي مسؤول أن يترك مقر عمله اثناء الدوام الرسمي.

وأكد على ضرورة الإسراع بمعاملات المواطنين ومكافحة الروتين بهذا الخصوص وضرورة احترام المواطنين في المؤسسات الحكومية والاستجابة لشكاويهم ومتابعتها.

وأكد المجلس على منع الرشوة ومحاربتها بشكل حازم مشيرا الى ضرورة معاقبة المرتشين وعدم التهاون في محاسبتهم.