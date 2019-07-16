خارجية اوروبا ترحب باختيار رئاسة كوردستان وحكومتها وتحث لتنسيق سياسي- امني مع بغداد

اعلن وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي، عن ترحبيهم بانتخاب رئيس اقليم كوردستان وتشكيل الحكومة الجديدة في الاقليم.

وقال ممثل حكومة الاقليم في اوروبا دلاور آژگەی في منشور على حسابه بفيسبوك، عقب اجتماع مع وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي في بروكسل، ان الوزراء ابدوا ترحيبهم بالتطورات السياسية في الاقليم من اختيار رئيس اقليم كوردستان وتشكيل الحكومة الجديدة.

واضاف ان الاجتماع بحث ايضا المباحثات بين بغداد واقليم كوردستان، والتأكيد ان المشاكل العالقة تحل عبر الحوار وضمن اطار الدستور العراقي، بالاضافة الى التنسيق في المجال الامني.