رئيس مجلس البصرة: أعداد المتظاهرين انخفضت كثيراً

أعلن رئيس مجلس محافظة البصرة صباح البزوني، انخفاض أعداد المتظاهرين في البصرة، فيما عزا الاسباب الى التحسن الواضح في الخدمات واستقرار الأوضاع الأمنية.

وأكد البزوني أن “عدد المتظاهرين من أبناء البصرة خلال التظاهرات الأخيرة لم يتجاوزالـ 150 متظاهراً وهو عدد قليل قياساً بالعام الماضي، والسبب يعود إلى التحسن الملحوظ في الطاقة الكهربائية وحل مشكلة ملوحة المياه، حيث تم توفير محطات تحلية المياه في العديد من المناطق”، عازياً السبب في خروج هذه التظاهرات إلى “استمرار مشكلة البطالة وعدم إيفاء الحكومة الاتحادية بوعودها التي أطلقتها وهي مطالب مشروعة”.

وأشار البزوني إلى “أن الإجراءات الأمنية المشددة في المحافظة ساهمت في تأمين التظاهرات وعدم حدوث أية خروقات”.

وفيما يخص المطالبات الشعبية بتحويل محافظة البصرة إلى إقليم، أكد البزوني أن “اثنين وعشرين عضواً في مجلس محافظة البصرة صوتوا على تحويل المحافظة إلى إقليم وأن الحكومة المحلية في البصرة سلمت هذا الملف إلى الحكومة الاتحادية وبات الآن في أدراج الأمانة العامة لمجلس الوزراء”.