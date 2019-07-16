رغم الحديث عن المقاطعة.. مفاجأة مؤتمر حزب الدعوة: قادة بينهم العبادي شاركوا بالمؤتمر العام

أكد حزب الدعوة الاسلامية، اليوم الاثنين، ان قادة بارزين في الحزب بينهم حيدر العبادي شاركوا في المؤتمر العام للحزب، الذي عقد اول امس في كربلاء.

وتم في المؤتمر اعادة انتخاب نوري المالكي امينا عاما للحزب، وسط حديث عن مقاطعة لقيادات الصف الاول، وتسريب معلومات اخرى عن مقاطعة العبادي للمؤتمر، الذي اصدر وقت انعقاده بيانا اكد “عدم شغل اي موقع قيادي بالحزب”.

وقال القيادي في الحزب حسن السنيد، ان “الانباء، التي تحدثت عن مقاطعة قيادات بارزة في حزب الدعوة، للمؤتمر العام، غير صحيحة، فالعبادي والعلاق والزهيري، وغيرهم شاركوا في المؤتمر العام”.

وبين السنيد ان “جميع الحاضرين من الدعاة، شاركوا في جميع التصويتات التي، حصلت في المؤتمر العام، ولا توجد اي مقاطعة من اي شخصية بارزة، للمؤتمر اطلاقا”.