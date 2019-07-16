رفض شعبي لتظاهرات تيار الحكيم في البصرة

عبر جمع من شيوخ عشائر محافظة البصرة اقضى جنوب العراقي يوم الاثنين عن رفضهم للتظاهرات التي يعتزم تنظيمها تيار “الحكمة الوطني” بزعامة عمار الحكيم في المحافظة.

وذكر بيان صادر عن ذلك الجمع “نعلن جميعا رفض التظاهرات المسيسة والقادمة الينا من خارج المحافظة”.

واضاف البيان انها (أي التظاهرات) “تحمل في طياتها الفتن والدمار كما عهدناها في السابق، والحاضر، وليس في غاياتها خدمة للبصرة واهلها، وانما من اجل مصالح شخصية، واطماع مبيتة للتسلط”.

وتابع البيان “من هنا نرفض رفضا قاطعا كل هذه التظاهرات”.

وكان عضو تيار “الحكمة الوطني” عن محافظة البصرة، جواد البزوني، قد اعلن امس الاحد عن عزم التيار الخروج بتظاهرات وصفها بالـ”مليونية” في المحافظة الغنية بالنفط والغاز ضمن اطار المعارضة التي تبناها التيار لإداء عمل الحكومة الاتحادية.

وكانت تنسيقيات تظاهرات البصرة اعلنت يوم امس في بيان رفضها لـ”تسييس” التظاهرات لصالح جهة حزبية في اشارة الى تيار الحكمة.