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شاهد.. مخرج أفلام الرعب الشهير «جيمس وان» يرفض زيارة أماكن أفلامه الحقيقية

الأسترالي جيمس وان James Wan، هو واحد من أهم مخرجي أفلام الرعب في العالم فهو العقل المدبر وراء العديد من الأفلام الناجحة مثل سو “الموت الصامت” و”حكم بالإعدام” و”غدار” وغدار: الفصل الثاني والشعوذة، وفيلم الحركة الغضب، وغيرها من الأفلام الناجحة.

وأوضح التقرير المصور لقناة الغد الاخبارية أنه بالرغم من أن “وان” خلق العديد من العوالم الخفية المرعبة فى السينما إلا أن الحقيقة مختلفة تمامًا، حيث يرفض صاحب 42 عامًا فى الكثير من المناسبات زيارة الغرف الحقيقية والأثرية التى يستلهم منها أفلامه بسبب إعتقاده بأنها قد تكون مسكونة أو ملعونة.

وأضاف التقرير أن آخر الأماكن الذي رفض زيارتها هى الغرفة التى حكى منها المشاهد فى فيلمه الأخير الرجل المائي، والتى تقع فى متحف السحر بولاية كونيتيكت الأمريكية.

وأشار إلى أنه على الرغم من رفض “وان” زيارة الغرفة لم يمنع أبطال العمل من زيارتها، وذلك فى الحصول على أبعاد أكثر عن القصة.

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